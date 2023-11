La dolorosa decisión de Isabel Pantoja para que sus hijos no comercialicen con su funeral

La nula relación entre Isabel Pantoja y sus hijos, Kiko Riera e Isa P., no generar de dar noticias. Ahora se han revelado la decisión que habría tomado la artista de cara al día que fallezca.

Según revelaron este miércoles en Fiesta, la tonadillera habría comunicado a su entorno más directo a modo de últimas voluntades que no quiere que nadie se acerque hasta el tanatorio para presentar sus condolencias y respetos, ni siquiera su propia familia. En definitiva, renuncia a tener un funeral propiamente dicho.

"Isabel Pantoja está cansada. Lo que quiere hacer de aquí hasta que ella ya no esté en este mundo es que sus hijos no vuelvan a comercializar con ella y el día en el que ella ya no esté que ellos ya no tengan ni una oportunidad de vender el funeral, el entierro ni cómo se sienten", contó Iván Reboso. "Si ella ahora está sola se va a ir sola, está cansada de que su imagen esté por encima siempre de la de sus hijos, así lo ha tomado como determinación y así es como lo va a hacer", detalló.

"Lo que está diciendo Iván es una información que el círculo cercano de ella tiene, no va a existir funeral, ella misma dice que no quiere que incluso después de muerta sus hijos sigan ganando dinero", confirmó Amor Romeira.

Según Reboso, "la última vez que Isabel Pantoja y Kiko Rivera se vieron en el hospital fue cuando ella dijo: 'ya está, esto ha sido lo último por lo que voy a pasar'". A raíz de lo que pasó, "que fue muy doloroso, todo acabó fatal y fue ahí cuando Isabel se dio cuenta de que había perdido definitivamente la relación con su hijo y a partir de ahí dijo que no quería que hicieran nada más con ella", señaló el tertuliano.

La decisión sobre Cantora

La tonadillera tiene una gran deuda con la finca de Cantora. Según desveló TardeAR, que ha tenido acceso al documento de propiedad de la vivienda, la primera deuda pertenecería tanto de la tonadillera como de su hijo, Kiko Rivera, pues ambos habrían hipotecado la finca y deberían 2.700.000 euros; la segunda deuda acumulada de madre e hijo sería 1.100.000 euros, los cuales se los deberían a Hacienda.

Por separado, Isabel Pantoja acumula otras deudas privativas sobre el 52% de cantora que pertenece a la cantante, también a Hacienda 338.816,16 euros y 75.263 euros. Si no las saldara con la agencia tributaria, Pantoja debería subastar 4.348.000 euros, que daría para cubrir toda la deuda.

"Solo de hipoteca debería un millón de euros", detalló, demás, el director de Lecturas, aunque la tonadillera habría rebajado esta deuda por pago. "Ha estado dos años sin pagar y lo ha vuelto a hacer a partir de finales del año pasado, con los ingresos de la gira por Latinoamérica. Todo esto lo hace para no ser desahuciada de Cantora", explicó Pliego.

Para hacer frente a las deudas, la artista ha tomado una "inesperada y sorprendente" decisión que afecta a Cantora. Según detallaron en Fiesta, Cantora, la casa donde vive la tonadillera y que tiene gran valor patrimonial y sentimental para ella, no solo es el cortijo, sino que abarca un terreno de casi 300 hectáreas que se dedican a una dehesa y a tierras de labor, además de una plaza de toros y una zona con piscina.

Pero ¿qué pretende hacer la artista? "Lo que pretende hacer es deshacerse de todo su patrimonio -tiene una parte alquilada que le reporta 6.000 euros al mes y cuyo contrato está a punto de expirar- y mantener la casa que tantos disgustos, cariño y recuerdos aguarda", señaló Mónika Vergara.

Así, se desprende de esa información que la intención de Pantoja es deshacerse de todo su patrimonio, menos de su casa. Hay que recordar que ha intentado venderlo todo en varias ocasiones, pero sin éxito, ya que nunca lograr llegar a un acuerdo económico.