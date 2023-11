Gisela, de 'OT 1', embarazada: su dura lucha por convertirse en madre

Gisela está embarazada. La cantante, surgida de la primera edición de Operación Triunfo, cuenta en la revista ¡Hola!, que da la exclusiva, su duro camino, "casi calvario", tilda la publicación, para convertirse en madre.

De hecho, relata la revista, muchos de sus allegados se están enterando este mismo jueves, ya que tanto ella como su pareja, José Ángel Ortega, han preferido mantenerlo en secreto. hasta ahora, que dan rienda suelta a su felicidad y anuncian a los cuatro vientos la feliz noticia.

"Quedarme embarazada ha sido una carrera de fondo. Es un logro y es la demostración de que hay que ser fuerte día a día", asegura la artista catalana. "Aún hoy, nadie me garantiza que vaya a salir bien", asume.

De su larga y complicada lucha, cuenta: "Ha sido un proceso muy difícil emocionalmente, sobre todo. Y físicamente, también. Llevaba buscando el embarazo unos cinco años, lo intenté de manera natural, pero tuve dos abortos... y no funcionaba. Entonces, empezamos a buscar otras alternativas.

Así fue como empezaron un proceso de fecundación in vitro. "Vino la pandemia y el tema se alargó. Mi reserva ovárica no era la idónea", cuenta la artista, de 44 años. "Fue difícil. Tuve que hacer cinco estimulaciones, que eso también es un proceso de mucha hormona, muchos pinchazos. De todo ese proceso solamente quedó un embrión viable, que es este que está ahora dando caña".

Pero el duro camino no quedó ahí, ya que, al mes y me dio, tuvieron otro: "Se produjo un desprendimiento del saco gestacional. Fue un momento de crisis. Colapsé", cuenta Gisela. "He tenido que estar dos veces en cama"., relata, asegurando que siempre tuvo el deseo de ser madre, por mucho que tuviera "miedos". "Todavía me cuesta mirar ropita de bebé, me cuesta creérmelo. Me da miedo hacerme ilusiones, voy con cautela", asegura.

Además, en este tiempo ha tenido siempre el apoyo de su pareja. "José y yo hemos ido de la mano en el sentido más amplio del término. Me ha cuidado todo lo que ha podido, apoyándome emocionalmente, animándome... Y pinchándome también cuando tenía que hacerlo".