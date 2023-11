Entrevista

El éxito –sobre todo en su país– por fin llama a la puerta de Abraham Mateo. El gaditano vive por y para la música desde que tiene 7 años. Ahora, con 25, y después de un trayecto de luces y sombras, brilla con luz propia. Es, además, el artista que más suena cada año en las quinielas para Eurovisión.

¿Exagero con eso de que es uno de los artistas del momento?Mira, yo siento que me están pasando cosas increíbles. Me atrevería a decir que las mejores, por lo menos aquí en mi país. Está la cosa mejor que nunca y eso se nota. Echaba mucho de menos la gente de aquí, me he pasado mucho tiempo en Estados Unidos y Latinoamérica, no me esperaba todo esto.

Es que le ha costado ser profeta en su tierra.¡Con 13 años me fui a Miami! Tuve la suerte de que empecé a colaborar con gente como Jennifer Lopez o Yandel, y eso me ayudó a abrir muchas puertas. Obviamente, España es mi país y tenía que estar presente, pero me lo han puesto muy complicado aquí. Al final todo llega. Esa es una frase que tengo muy presente.

"España me lo ha puesto muy complicado, pero al final todo llega"

¿Y por qué ahora sí?Supongo que hay varios factores. Por ejemplo, la madurez que he ido adquiriendo, tanto personal como artísticamente. También echar muchas horas en el estudio y tener muchas ganas y no perder la ilusión. Llevo en la música desde los 7 años y tengo 25, y me sigue molando igual que el primer día. Clave también ha sido no haber desfallecido. Cuando te gusta mucho algo, es cuando realmente sientes que no tienes límites. Yo pierdo la noción del tiempo cuando estoy haciendo música. Y eso me gusta.

¿Los artistas precoces tienen aquí menos credibilidad que en el resto del mundo?Siempre que ven a un artista tan joven haciendo música aparecen muchos prejuicios, como si es solo un producto de la discográfica. Pero al final el tiempo pone todo en su sitio. En mi caso ha sido demostrarle a la gente que, detrás de esas canciones tan comerciales, también se esconde alguien al que le gustan las baladas, tocar la guitarra o pasarse horas en el estudio. Eso la gente no lo sabía, porque era muy pequeño. Yo me veo de pequeño y soy el primero que se puede llegar a reír. Creo que lo mejor es afrontarlo con humor. Verme tan pequeño me da ternura, nostalgia, y se me vienen muchos recuerdos a la mente de cosas que me encantaría repetir.

"Hubo mucha gente que me parodiaba y no me tomaba en serio, pero yo siempre seguí a lo mío, que es hacer música"

Que le encantaría y que no, por lo que dice.Puede ser, aunque yo, en realidad, soy de los que no se arrepienten de nada. Pese a que hubo mucha gente que me parodiaba y no me tomaba en serio, yo siempre seguí a lo mío, que es hacer música. Aunque no lo creas, fue una etapa muy bonita porque, mientras me pasaban esas cosas feas, disfrutaba de la música, viajaba y, si podía, me saltaba algún que otro examen (ríe).

¿Le han quedado cuentas pendientes?Intento no pensar en las cosas que me han podido atormentar o en quienes me lo han puesto complicado a lo largo de mi carrera. Miro el presente y el futuro, el pasado solo para echar una mirada nostálgica. Lo volvería a repetir todo tal cual.

"Siempre hay que sacar un hueco para uno mismo, esa es la clave para no acabar loco"

¿Cómo ha sobrevivido a todo eso, incluido, ahora, el éxito?Gracias a una buena familia. Yo creo que ese ha sido el pilar fundamental para tener la cabeza en su sitio y no rayarme por cosas. Esa ha sido la suerte que he tenido para no desestabilizarme y estar bien centrado.

Abraham Mateo, durante su entrevista con '20minutos'. JORGE PARÍS

¿Es necesario llegar a este nivel de éxito para que le tomen a uno en serio?Más que llegar a un estatus determinado, lo importante es tener un buen equipo que crea en tus ideas y vaya contigo a full. Sí que es verdad que cuando era más pequeño me dejaba llevar, pero ahora, ya con 25 años, siento que tengo las cosas muy claras y que llevo las riendas de mi carrera al cien por cien. Y lo hago con todo: canciones, vestuario, luces e incluso en mi forma de hablar. De pequeño he llegado a escuchar que tenía que quitarme el acento andaluz. Y yo lo hacía, porque me dejaba llevar por la gente y les hacía caso. Ya no. Ahora me siento libre en todos los aspectos.

"Hay que lidiar con la fama, pero a veces es complicado, porque lo que se dice puede llegar a estropear amistades"

¿Le da tiempo a asimilar todo?Sí. Durante este camino también hay que reflexionar, aunque sea en la furgoneta de camino a un concierto (ríe). Siempre hay que sacar un hueco para uno mismo, esa es la clave para no acabar loco. Yo creo que la clave del éxito está en disfrutar del proceso y rodearse de buena gente.

La fama ha conllevado que los medios se interesen, por ejemplo, por su vida privada. ¿Cómo lo lleva?Es una cosa con la que hay que lidiar. Es inevitable que pase eso, porque eres un personaje público y a la gente le interesa saber de ti en todos los aspectos. Es verdad que, a veces, es muy complicado, porque lo que se dice de uno y que implica a otras personas puede llegar a causar malos entendidos e incluso a estropear amistades de mucho tiempo. Por esa parte, sí que es verdad que, si pudiera evitarlo, lo haría.

"'Quiero decirte' la compuse solo en mi casa, solo, a las 5 de la mañana, cuando me habían roto el corazón y estaba bien jodido"

En sus temas sale mucho el tema del desamor. ¿Es lo que más juego da?Para ponerse creativo, al menos en mi caso, sí. Siempre me ha gustado mucho contar historias, y siempre he sido un apasionado de la música romántica, por eso hacer una letra de desamor me ayuda a meterme más en el personaje, sobre todo en el escenario.

¿Son historias personales?Sí. He vivido de todo, en realidad. Algunas veces he tenido que ir yo detrás, pero otras ha sido al revés. Todas las experiencias suman, si no me hubieran roto el corazón nunca, no podría escribir de esta manera. Aunque se pasa mal, en mi caso yo puedo sacarle partido y hacer una canción y escribir una canción que pueda conectar con la gente que se sienta identificada con lo que me ha pasado a mí. Por ejemplo, Quiero decirte la compuse en mi casa, solo, a las 5 de la mañana, cuando me habían roto el corazón y estaba bien jodido.

"Tengo ahora mismo la mente en otro lado, pero no descarto Eurovisión"

¿Es la canción que lo ha cambiado todo?Totalmente. Ha conectado con la gente de una manera que ni me lo creía. Gracias a ella he retomado el contacto con el público de España. La sacamos hace casi dos años y sigue dando guerra. Para Ana Mena, que hemos crecido juntos y hemos tenido vidas similares, ha sido una vivencia muy fuerte tener esa canción juntos.

¿Una colaboración soñada y una producción soñada?Me encantaría cantar con Bruno Mars. Para mí no hay artista más completo que él y, si lo tuviera que definir de alguna manera, sería como el sucesor de Michael Jackson y el número uno en directo. Me encantaría producirles algo a Arcángel y Rauw Alejandro.

Abraham Mateo Cantante y productor. San Fernando(Cádiz). 25 años. Cantante, compositor, productor, bailarín y actor. Publicó su primer álbum con solo diez años. Luego vendrían seis más. Entre sus éxitos a nivel mundial están 'Señorita', la canción que marcó el inicio de su carrera, y 'Loco enamorado', que acumulan millones de preproducciones. Ha colaborado con artistas como Jennifer Lopez, Ana Mena, Yandel o Belinda.