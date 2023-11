Ruptura Laura Escanes y Álvaro de Luna: "Él estuvo muy cariñoso con otra chica en Bolonia mientras lo estaban intentando"

Laura Escanes y Álvaro de Luna están protagonizando una de las rupturas del año. Tras conocerse que el cantante dio unfollow a la influencer, la revista ¡Hola! informó de que ya no salían juntos, por "mutuo acuerdo".

Horas de rumores que finalmente fueron confirmados por los protagonistas. Este lunes, el artista confesó "estar contento" y "bien con todo" frente a la prensa, y le preguntaron si le guardaba cariño a Escanes, a pesar de todo. "Por supuesto", respondió él, dejando entrever que era cierta la ruptura.

Después, la influencer fue más allá en sus redes, donde ha estado estos días promocionando su nuevo papel de presentadora de La travessa, reality de aventura de la plataforma catalana 3Cat. "Ha sido una parte de mi vida preciosa y nadie podrá manchar eso. El amor y todo lo bueno es lo que me guardo", indicó, refiriéndose a Álvaro de Luna.

Este miércoles, Fiesta trató el tema, dando una información hasta ahora desconocida. Amor Romeira arrojó más información sobre la ya expareja, asegurando: "Se dicen muchas cosas. A mí me llegó mucha información, que la relación ya se había medio roto en agosto, se dieron otra oportunidad para seguir intentando retomar esta relación y que funcionara, pero en ese proceso de intentarlo, la información que me llegó a mí es que en un viaje a Bolonia Álvaro de Luna estuvo muy cariñoso con otra chica y esta información me consta que Laura Escanes también la tiene".

Según la canaria, Laura Escanes "se ha comportado como una señora" en la relación. "Aun sabiendo que ya estaba rota no hizo ningún movimiento para que se supiera. Álvaro la dejo de seguir, empezó a poner canciones con mensajes, puso en el disparadero todo lo que estaba pasando...".

Además, contó un detalle en el que la pareja vivió un tenso momento: "En la Fashion Week de Madrid ellos van con gafas, la prensa les pide que se quiten las gafas, ella acepta y él de una manera chula dice que no. En este momento hubo una discusión entre los dos, porque ella creyó que no se puede tratar así a la gente que está haciendo su trabajo, pues no le apetecía. Ya empezaron a ocurrir más veces actitudes de prepotencia que a Laura no le gustaban".

Coincidiendo con Halloween Laura volvía a colgar un story en su perfil de Instagram con el que mostraba su disfraz. Sin ir más lejos, eligió 'disfrazarse' de Chenoa, que parece ser su referente en estos complicados momentos de su vida.

"Mi disfraz de Halloween es un chándal gris", escribía la creadora de contenido, junto a una imagen de ella misma, en clara referencia a cuando Chenoa bajó de su casa para atender a los medios de comunicación y confesar que su ruptura sentimental con David Bisbal.