Pedro Cavadas denuncia que han usurpado su imagen para vender falsas cremas milagrosas: "Alguien se está forrando"

Las estafas que emplean la imagen de personas famosas son cada vez más habituales de encontrar, especialmente en las redes sociales. El último rostro conocido que ha denunciado ser víctima de esta usurpación de identidad ha sido el reconocido doctor Pedro Cavadas. Su imagen ha sido utilizada para la venta de presuntas cremas 'milagro' que, entre otras falsas promesas, curan la diabetes o la sordera.

En una entrevista en el programa Más Vale Tarde, el prestigioso cirujano ha admitido que está llevando esta situación con "cristiana resignación". "Hay alguien que se está forrando, que está haciendo una estafa, debe ser convincente porque pica mucha gente, pero es clarísimamente una estafa", ha comentado.

En este sentido, el cirujano plástico ha sido contundente: "No he puesto una crema en mi vida, mi trabajo no es poner cremas, y menos aún esa", ha asegurado.

Respecto a cómo se enteró de que su rostro estaba siendo utilizado para cometer este fraude, Cavadas ha respondido que se dio cuenta "por el aluvión de consultas, algunas sospechando si podía ser cierto o no. Me enteré con el aluvión de gente preguntado, no ya por cremas para la artrosis, sino cremas para curar la diabetes, para la sordera...", ha enumerado.

Una de las cosas que más ha sorprendido al doctor Cavadas ha sido la autenticidad de estos vídeos donde se utiliza el deepfake. "En alguno, la voz hasta se parece, es increíble", ha valorado.

Desde el programa han investigado sobre la crema en cuestión que está en el centro de esta estafa y la han comprado contra rembolso. "Ellos te llaman y la compra se cierra por teléfono. Solo se puede pagar a contra rembolso y el precio es de 99 euros por tres botes. Y ojo, porque lo están vendiendo como un medicamento cuando nosotros tenemos confirmado con el Ministerio de Sanidad que solo lo pueden hacer como producto cosmético", explica una colaboradora de Más Vale Tarde.

A través de la llamada telefónica, una voz no identificada asegura al programa que esa crema, supuestamente para la artritis, ha sido formulada por el mismo doctor Cavadas. "La ventaja principal no es solo que la alivie, sino que la elimine. Tiene ingredientes activos que están diseñados para estimular la regeneración de su cartílago y su tejido óseo, para que elimine por completo el dolor, mejore su movilidad, pueda subir escaleras, bajar escaleras, danzar... Los resultados se garantizan por más de tres o cuatro años", explican los estafadores en la llamada telefónica.

Tras recibir el paquete, desde el programa muestran que en la etiqueta "no sale ningún dato sobre el origen. Fue pagado contra rembolso, así que es imposible saber de dónde vienen".

Al consultar a un especialista en reumatología, el médico ha asegurado que este es "un producto que no sirve para nada, los ingredientes no tienen ningún sentido curativo. Es ilógico pensar que tú vas a ponerte eso en la rodilla y va a traspasar todas las barreras hasta llegar a la rodilla y regenerar el cartílago. Es una cosa absurda y ya de entrada demuestran que no tienen ni idea de lo que hablan. Aprovecharse de gente vulnerable, me parece lo más ruin que puede ocurrir", indica este especialista.

En el caso de Cavadas, el doctor trató acudir a la Justicia para interponer una demanda "porque es una estafa en curso", pero "no tuvo demasiado éxito, se inadmitió y ahí siguen, con una geta infinita. Debe funcionar porque la gente sigue llamando y sigue picando", ha lamentado.