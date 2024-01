Emma García alerta de que han usurpado su imagen para una estafa: "Me lo dijo un compañero"

Emma García ha denunciado en Fiesta un tema que cada vez está más en auge y del que muchos famosos han sido víctimas: la usurpación de su imagen para cometer estafas. La propia presentadora ha avisado de que ella misma ha sufrido esto, de ahí que lo haya querido poner en conocimiento de la audiencia del programa de Telecinco.

Según ha explicado García, la suplantación de la identidad de personajes públicos es una práctica que crece en las redes sociales. Penélope Cruz, Carlos Sobera, Martiño Rivas... Los nombres de los famosos cuya imagen ha sido usurpada son cada vez más.

En el caso de la presentadora de Fiesta, su imagen aparece junto a la de la actriz Penélope Cruz, junto al titular gancho "¿Qué ha pasado en esta entrevista?", y el subtítulo "¿Conducirán sus palabras al colapso de un banco?". Mediante ese tipo de frases publicadas en contenidos falsos en redes sociales, los ciberdelincuentes tratan de cometer la estafa.

En este sentido, Emma García ha revelado a los espectadores cómo se enteró de que su imagen circulaba por internet. "A mí, el fin de semana pasado, mi compañero cámara, Carlos, me dijo: ¿Sabes que están utilizando tu imagen en esta red social?", ha comentado.

Según ha explicado, ella no estaba en esa red social, por lo que no sabía lo que estaba ocurriendo. "Yo no tenía ni idea, porque si no estás en esa red y no te avisan, esto pasa", ha alertado García.

La colaboradora Makoke ha aprovechado para compartir que también ella ha sido víctima de usurpación de identidad. "A mí me ha pasado, era la publicidad de unas cremas", ha comentado. En su caso, la avisaron sus seguidores por las redes, aunque no denunció a quienes cometían esa estafa.

"Ese es el problema", ha interrumpido entonces Alejandra Rubio. "Yo tengo que decir que no denuncié porque al día siguiente me dijo mi compañero Carlos que ya habían cambiado de imagen y habían puesto a otra persona", se ha justificado, por su parte, Emma García.

En opinión de la presentadora, "lo hacen muy bien, porque cuando tú te enteras y cuanto te lo han dicho, ya han cambiado la imagen y ya no puedes denunciar porque ya no estás".

"Ese es el problema, que no denunciamos, no le damos importancia, y eso es una cadena", ha insistido Alejandra Rubio. A pesar de que el caso de la presentadora de Fiesta no llegó a mayores, Emma García sí ha querido recordar que este tipo de delitos pueden acarrear penas de hasta un año de cárcel "y hay que denunciarlos, siempre".