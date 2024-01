Fue a finales del pasado mes de mayo cuando Manu Sánchez anunció que le habían detectado un cáncer testicular con metástasis en los ganglios, pero fue en abril cuando se lo detectaron. Desde entonces ha vivido momentos muy duros, aunque se lo toma con humor, y así lo contó en Mañaneros.

"Han pasado cosas, algunas muy, muy duras. He visto curvas que eran muy cerradas en las que he pasado el miedo y la aceptación de creer que podía morirme, era una realidad y no estaba exagerando, así me lo trasladaban los médicos", sostuvo el cómico. "Ha habido momentos en los que ha habido que enfrentarse a situaciones de vida o muerte".

El humorista se sinceró con Jaime Cantizano, al cual aseguró que parece que lo difícil ha pasado, aunque todavía está alerta: "Ahora estoy en pleno proceso de curación, parece que las curvas complicadas han pasado, pero seguimos mirando por el retrovisor porque puede que el malo venga otra vez detrás y tenemos que estar preparados".

El presentador de Tierra de talento, concurso de Canal Sur, recordó en el programa de La 1 cómo fue el momento en el que le dieron el diagnóstico, justo antes de entrar a grabar el programa. "En ese momento se para el tiempo. La vida se pone bocabajo, todo va a cambiar", rememoró.

"Yo me había hecho unas pruebas porque me dolía la espalda. Había cambiado el colchón de la casa y de fisioterapeuta cuatro o cinco veces. Y empezamos a hacer pruebas médicas serias a ver si tenía algo en la columna, pero estaba perfecta", defendió. Pero entonces, tras descartar todo, llegó la última prueba, de la cual le dieron el resultado mientras estaba en el parking del teatro en el que graban el talent. "En ese momento la sensación fue de mucho frío y después me fui al hospital. Allí me confirman la noticia, vuelvo al teatro para hacer el programa y grabar".

"Sabía que el cáncer me iba a cambiar la vida, pero me la iba a cambiar no tan rápido como tenía pensado", explicó Manu Sánchez, quien apuntó que, en ese momento, su mujer estaba embarazada de su hija Leonor -y dio a luz dos días después-, por lo que decidió no dar la noticia a su familia: "No conté nada a nadie en casa durante semanas. No quería robarle a mi hija la felicidad de su llegada. Yo quería que ella llegase entre caras felices y globos de colores. No quería ninguna escena lorquiana y oscura de todos llorando en plan 'va a perder a su padre'".

"Aquello lo extirpan rápidamente, quitan al foco malo, pero como no me había dado cuenta y no me había notado un bultito, se habían afectado los ganglios desde el abdomen hasta el cuello y tocaba ir quintándolos por tramos", reveló. "Los médicos me dijeron: 'se te ha complicado el partido, puede que sean 14 o 15 horas de cirugía, vamos a vida o muerte y puedes que te quedes en el quirófano'. También me dijeron que, si salía, probablemente me quedara parapléjico o perdiese los dos riñones".

Además, durante todo este tratamiento, tiene claro qué fue lo que le dio ánimos: "Mis dos hijos me han salvado. Ante ese momento, si yo no tengo dos niños, yo no sé qué hubiese pensado". "Nada me daba más pavor que perderme la vida de mis hijos. No hay humor en ese momento. Tengo que ordenarlo todo, la empresa, la herencia... todo eso entre miedo e incertidumbre", aseguró Sánchez.

También alabó la actitud de su familia, a la que nunca le vio "ninguna queja" y siempre estuvieron a su lado "con la mejor de las sonrisas". "Cuando todo va bien es muy fácil querer, pero cuando todo va mal es cuando toca demostrarlo y lo han hecho con facilidad y con una naturalidad muy hermosa", halagó el cómico.

Su mujer, Lorena, fue otro gran apoyo y le demostró su "amor verdadero", pues estaba hinchado, sin pelo y todo le sabía mal por la quimioterapia, pero ella siempre estuvo a su lado: "Cuando más asco yo me daba físicamente, mi mujer se metía en la cama conmigo, me abrazaba, me daba un beso y me decía 'te veo más guapo que nunca'".

Manu Sánchez también quiso aprovechar para lanzar un mensaje de positivismo a todos los enfermos: "Nos enteramos de todo el mundo que muere de cáncer, pero mucha gente se cura, nos curamos de cáncer. Ahora yo me entero de gente que viene y me dice 'yo me curé'. Nos curamos, se puede, lo estoy consiguiendo y usted, que lo está pasando, apriete un poquito los dientes, que más adelante hay más y es precioso".