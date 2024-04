Gracia comenzó una relación con su expareja tras haber vivido "un flechazo". El amor hizo que, incluso, se tatuase su nombre en el brazo; sin embargo, antes de alcanzar el primer aniversario como novios, la mujer ya había interpuesto la primera denuncia por maltrato.

Ella acabó retirándola al sentirse avergonzada y, ahora, se celebra el juicio contra el presunto maltratador. No obstante, la mujer ha tenido que revivir su pesadilla al descubrir que su expareja, abogado de profesión, está ejerciendo el derecho de autodefensa e, incluso, la interroga durante el proceso.

Además, Gracia ha explicado que su expareja cuenta con una orden de alejamiento de 300 metros, pero, en este caso, el derecho a defenderse de manera legal prevalece.

Así, la mujer ha relatado el terror que vive cada vez que tiene que volver a encontrarse cara a cara con su expareja que, además, "se muestra con actitud chulesca": "Piensa que cuando tiene una toga está en un grado superior a mí. Eso se lo consiente también el juez y la ley, que también lo ampara. Yo me siento, él se pone a preguntarme y me dice: 'No es más verdad que mi cliente...'. Y yo pienso: '¿Qué cliente? ¡Si el maltratador eres tú!'".

De la misma manera, Gracia ha recalcado que en su infierno vivió malos tratos físico, psicológicos, verbales e, incluso, su expareja la habría llegado a agredir sexualmente: "Nunca pensé que esto pudiera pasarme con un abogado de buena fama". El juicio principal del caso tendrá lugar en 2025 después de que, hace un mes, durante una vista, el supuesto maltratador no acatara las medidas de la Fiscalía.