Cristóbal Soria y su enfado por dos tangas en 'Desnudos por la vida': "Me ha parecido una falta de respeto"

Cristóbal Soria se está tomando muy en serio el objetivo de concienciar sobre el cáncer de próstata en Desnudos por la vida, donde, junto a otros famosos, harán un striptease integral para lograr el reto. Y para ello continúan preparándose.

En el último programa los chicos se probaron por primera vez la ropa con la que iban a actuar, incluyendo los tangas. El sevillano no se cortó un pelo al describir la prenda: "No puede ser un tanga algo más incómodo".

El problema llegó cuando hicieron el ensayo general. "Cuando llegó el momento tanga, me giré y veo que hay cuatro [compañeros] en tanga y dos que no", explicó enfadado.

Jesús Vázquez tuvo que ir a tranquilizar al exdelegado sevillista. "Me ha parecido una falta de respeto al resto de los compañeros", explicaba Soria. Pablo Carbonell, que era uno de los que llevaban calzoncillos, apareció rápidamente con el tanga.

"Él pensaba que no me lo quería poner, pero es que me lo estaban ajustando", explicó el cómico. Bosco Martínez-Bordiú, por su parte, confesaba que estaba "andando por todos lados con el tanga para no estar pensando en él".