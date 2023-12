Cristina Pedroche emociona a Pablo Motos en 'El Hormiguero' contando cómo fue su parto: "Me han dado escalofríos y ganas de llorar"

Cristina Pedroche ha vivido uno de los años más importantes de su vida y ahora se prepara para despedirlo con todos los españoles. Como cada nochevieja, el traje con el que la periodista sorprenderá para dar las Campanadas es uno de los temas más candentes. Por eso, la colaboradora de Zapeando ha acudido a El Hormiguero para hablar de cómo se encuentra viviendo estos días previos.

Así, Pedroche hizo un repaso de su año, en el que el parto de su hija fue el tema principal. El nacimiento de Laia en julio supuso un antes y un después en su vida. "Antes de entrar me ha estado preguntando un montón de cosas de mi embarazo, del parto y tal y le digo 'es que yo el parto lo tengo grabado' porque para mí es uno de los mejores momentos de mi vida por no decir el que más y es que lo veo muy a menudo y digo si quieres algún día te lo enseño y me dice 'pues yo no soy escrupuloso' y digo, pues ahora mismo", explicó la madre primeriza.

Como así ha explicado en varias ocasiones, Cristina optó por la técnica del hipnoparto, un proceso que le enseño a Pablo Motos: "Le he estado enseñando el parto y, al final, hemos acabado llorando los dos. Ya podemos decir que hemos llorado juntos, otra cosa que nos une". Y es que, como así mismo aseguró Pablo: "Me alucina mucho verte justo cuando estás en los momentos de tranquilidad y después justo cuando estás, tu cara y tu grito. Ese grito lo ve ahora Frank de la Jungla y se le cae el yogur".

Entre bromas, Pedroche aseguró que para ella fue "muy emocionante", ya que se sentía "empoderada", "fuerte" y "en control de todo lo que estaba pasando". De hecho, calificó el grito de "mamífero, salvaje y animal": "Es un grito que ahora mismo no podría reproducir. Es una cosa tan de dentro que no podría reproducirlo, es como si se te estuviera abriendo el cuerpo para acompañar a nacer a mi hija".

Una emoción de la que el propio Pablo Motos se contagió: "Me ha parecido una cosa preciosa y me ha emocionado ¿Sabes lo que me ha pasado? Que me he ido y me seguían dando escalofríos por la espalda y ganas de llorar y entonces Ángela que está conmigo antes de salir le digo '¿tú tu parto lo tienes grabado?', y me ha contado el suyo y me han entrado otra vez ganas de llorar. Tengo que parar. Es un momento salvaje y a la vez es precioso".

Por último, Cristina le confesó a Pablo Motos que Laia se quedará con su madre mientras que ella da las Campanadas en la Puerta del Sol. Y es que, como así quiso dejar claro, sería "muy egoísta" llevarla con ella porque estará "más tranquila" junto a su abuela: "La maternidad también te enseña a que interpones los intereses de tu hija a los tuyos".