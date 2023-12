Zapeando ha hablado este jueves la nueva promo de las Campanadas de Antena 3, en la que Cristina Pedroche corre y disfruta totalmente desnuda por la naturaleza.

Para ello, el programa de LaSexta ha contado con la propia vallecana, además de con Josie. Ambos han hablando grosso modo de las pistas del vídeo promocional, y algunos de los datos que han dado han sido cruciales para conocer algún detalle del vestido que llevará Pedroche.

El diseñador del traje más esperado del año ha comenzado a hablar de moda, y ha dado una idea de un próximo vestido para las Campanadas: "Un año una corbata estaría bien, como David Delfín pero a lo Carrascal".

"Pero si a ti no te gusta la tela", le ha señalado Pedroche. No obstante, Josie ha hablado de ese concepto, pero ha explicado: "Me aburre lo textil. Cuando llevas tantos años en la moda, lo textil no es lo que más me emociona".

Dani Mateo ha captado esta opinión como "una pista definitiva": "¿La pista más clara es lo que primero se ve en el vídeo, que falta un poco de tela?". "Este vídeo nunca ha sido más parecido a la realidad", ha explicado el diseñador. Por esta misma línea, Josie se ha centrado en la promo: "Menos el coche, todo es una pista".

El programa ha facilitado un audio que le envió Josie a Pedroche, en el que animaba a la vallecana por el vestido que iba a lucir en las Campanadas: "Llevas un modelo que no hemos visto en 10 años y conseguir eso es superdifícil".

Por su parte, Cristina Pedroche ha cotado: "Este año nos ha costado dar con la tecla de todo, porque son muchas cosas". "No hemos hablado de esto pero hay capa también este año. El vestido, lo que sucede, los zapatos, cosas que suceden e interaccionan... Ha costado mucho", ha especificado la vallecana. "No son pistas, es inventariar", ha bromeado Josie.