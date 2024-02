Cristina Cifuentes da su opinión sobre 'Zorra', la canción de Nebulossa que irá a Eurovisión: "No me representa, pero tampoco me ofende"

Son muchas las personalidades que han dado su opinión sobre Zorra, el tema que llevará España a Eurovisión de la mano de Nebulossa después de que el grupo de electropop haya ganado el Benidorm Fest. Y, este viernes, ha hablado de la canción Cristina Cifuentes.

Y es que TardeAR ha comenzado su emisión con una charanga entonando el tema que representará a España en Eurovisión, y a su ritmo han bailado el presentador, Frank Blanco, y los colaboradores.

Ya en la mesa, tertulianos como Susana Díaz han repetido su punto de vista sobre la canción de Nebulossa: "A mí no me gusta que me llamen zorra". Pero otros, como Cifuentes, han opinado por primera vez sobre la canción.

La política, presente en la mesa VIP del 'infoshow', se ha pronunciado: "No la había oído, porque he estado out, pero ya ha he escuchado y he leído la letra".

"Sobre todo debo felicitar al que haya montado el marketing de la canción, porque ha conseguido que llevemos casi una semana hablando de ella, y lo que se está oyendo en todo el mundo", ha reivindicado Cifuentes.

En cuanto a su opinión, la expresidenta de la Comunidad de madrid ha dicho: "A mí la canción he de decir que no me representa, pero tampoco me ofende".