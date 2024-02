Salvador Sobral, tras escuchar 'Zorra': "Que hablen bien o mal, pero que hablen, le va a venir genial a Nebulossa"

Nebulossa lleva casi una semana copando titulares y protagonizando tertulias televisivas y radiofónicas. Su victoria en el Benidorm Fest con el tema Zorra, que llevará a Eurovisión en mayo, ha recibido tanto críticas como aplausos.

Una de las últimas personalidades en opinar sobre la canción ha sido Salvador Sobral. Lo hizo este jueves durante una entrevista concedida a RNE. El ganador de Eurovisión en 2017 no la había escuchado aún, así que reprodujeron el single en antena para que fuera valorándolo en directo.

"¿¡Qué!? Madre de Dios. Escuchando los primeros 20 segundos no me parece feminista, me parece lo contrario. Me asusta un poco con todo el movimiento que estamos viviendo, pero igual al final de la canción cambia todo y es una canción muy feminista", comenzó diciendo.

Salvador Sobral también opina sobre #Zorra



Sobral: "Que hablen bien o mal, pero que hablen, eso le va genial a Nebulossa" #Mañaneros8F #Eurovision2024

Conforme iba avanzando la canción, el portugués, que este sábado actuará en la gala de los Goya, fue cambiando de opinión. "Me gusta, voy a ir a hacer los coritos", señaló.

Cuando finalizó, el entrevistador le contó la polémica que había generado el tema. Sobral, en cambio, señaló que es un asunto "delicado, pero está bien, eso es Eurovisión, hablar así, los dobles sentidos, les gusta, ahí van a preguntar qué significa". "Que hablen bien o mal, pero que hablen, eso a ella le va genial", concluyó el cantante.