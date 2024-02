Una 'tiktoker' triunfa con su versión de 'Zorra' en italiano

No son pocas las opiniones que la canción con la que Nebulossa representará a España en Eurovisión. Mientras que a algunos colectivos les parece "degradante y despectiva", otros alaban el empoderamiento de las mujeres de mediana edad. El debate ha sido tal que incluso los medios internaciones han salido en su defensa

Desde su presentación, lo cierto es que no hay apenas personas que no conozcan ya la letra de la melodía ganadora del Benidorm Fest. Por ello, muchos fans no han dudado en hacer sus propias versiones, como ha sido el caso de Gaida (@giadabahon) una joven cantante de Tiktok.

La tiktoker ha querido darle su toque especial haciendo una interpretación del tema en italiano. Así, gracias a que ella misma es italiana por parte de madre, ha hecho una minuciosa adaptación para que el mensaje siga intacto.

Aunque la canción al completo no está todavía disponible, la cantante ha compartido con todos sus seguidores un vídeo de casi dos minutos mostrando el principio de la melodía. Manteniendo tanto el ritmo como la musicalidad, la joven ha cantado en un perfecto italiano.

Por ello, no es de extrañar que en menos de un día haya ganado ya más de 107.800 reproducciones. Además, en la bandeja de comentarios se ha llenado de aplausos para Giada. Muchos son los que alaban la "mejor traducción" e incluso hay a quien le "gusta más" esta versión.