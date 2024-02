Y ahora Sonsoles ha recibido en su plató a Esperanza, una mujer de 107 años que está en plenas facultades y se mantiene muy bien. La anciana ha abordado junto a Sonsoles Ónega su longeva vida.

Pero en plena conversación con la presentadora, ha salido el tema de la política. Ha sido cuando Esperanza ha dicho que su "ilusión es ir a Nueva York", y su hija, quien la acompañaba en plató, ha bromeado: "La mandamos con una maleta".

"Como ese de Barcelona lo mandaron con una maleta para que no supieran quién era, y ahora está dando la tabarra a todos los españoles. Y no quieren ser españoles, quieren ser independientes", ha comparado Esperanza.

Al darse cuenta de que hablaba de la independencia de Cataluña, Sonsoles Ónega la ha interrumpido: "¡Se me está metiendo en un jardín! No sabía de quién hablaba y se refiere a Puigdemont".

No obstante, la presentadora del magacín ha repasado todas las etapas en la política española que ha vivido la mujer de 107 años, hasta llegar a Franco. "Tendría que venir otro como él. Ponía a la gente joven recta. Ahora se están matando a las mujeres y todo", ha defendido Esperanza.

La presentadora ha intentado alejarla de esa idea: "Esperanza, con Franco no había libertades, y ahora sí [...] No podían votar las mujeres...". "Me trae sin cuidado", le ha contestado la invitada.

Por esta misma línea, Esperanza ha ironizado: "Sí, se está mejor matando a las mujeres todos los días". "Si viniera otro como él pondría derechos a todos", ha asegurado la invitada sobre el dictador.

"Ya, que nos hemos enjardinado", ha parado la presentadora. "Bueno, ella tiene su opinión. Ha vivido todo se queda con Franco, pero el resto no", ha añadido Ónega.