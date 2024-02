María José Cantudo ha vuelto a aparecer en televisión después de seis años sin pisar un plató, y ha escogido Y ahora Sonsoles para regresar a la pequeña pantalla.

La cantante y actriz se ha mostrado muy emocionada desde el comienzo de la entrevista a causa de los problemas de salud que ha afrontado estos últimos años, un tema con el que ha comenzado su intervención en el programa.

"Estoy en un momento muy feliz, pero he temido por mi vida. Ahora he recuperado a la Cantudo. He conseguido estar contenta y estar feliz", ha expresado, entre lágrimas, la famosa actriz.

Y es que María José Cantudo sufrió distintas patologías a causa de los efectos secundarios de un fármaco. "Me pusieron un medicamento que no me vino bien y me dio de todo, como trombos en las piernas, moho. Estuve casi tres años luchando", ha relatado la actriz.

"Luego me dio Covid y me dejó totalmente paralizado el cuerpo, en una sillita de ruedas", ha contado en Y ahora Sonsoles. No obstante, consiguió salir de esa situación: "Tuve la gran suerte de encontrar una eminencia como el Doctor Manuel de la Torre y su equipo, y me operaron. Desde entonces ni un dolor de espalda ni un calmante".

"Aquí estoy, pero lo pasé muy mal. Sigue siendo doloroso para mí, pero se acabó", ha manifestado María José Cantudo desde el magacín de Antena 3.