Continúa el pique entre Coti y Carlos Baute en 'Dúos increíbles' en la segunda ronda: "No me funcionó el acento, ni el sombrerito"

Durante el primer episodio de Dúos increíbles, Coti y Carlos Baute tuvieron un pique muy cómico en la sala de séniors por conseguir a los juniors. Durante el tercer programa, donde los cantantes volvieron a formar dúos, este pique continuó.

De hecho, llegó al punto que Carlos Baute se presentó con un sombrero, igual que Coti. También hablaba con acento argentino, ante la duda de si le escogían a él por su habla.

"Siento que me están robando la personalidad", decía el argentino al escuchar a Baute imitarle. "El sombrerito triunfa, así que me lo pongo", respondió Carlos, que no tuvo la suerte que creía que iba a tener.

Esto acaba de empezar y ya es una maravilla ❤️ Que bonito esto de @CotiOficial y @AinoaBuitrago al ritmo de “Sin miedo a nada” de @AlexUbagoficial y Amaia Montero #DúosIncreíbles

⭕️ https://t.co/pZiz9f1qPi pic.twitter.com/9Fa0pgcc5H — Dúos Increíbles (@DuosIncreibles) October 17, 2023

Ainoa Buitrago decidió escoger a Coti, el argentino original, aunque tuvo dudas. "Es increíble. No me funcionó el acento, ni el sombrerito", se quejaba Baute.

Finalmente, Ainoa y Coti formaron dúo tras cantar Sin miedo a nada, de Álex Ubago. Ambos cantautores afirmaron al mismo tiempo: "Ojalá haber escrito esta canción". Sin embargo, la suerte no estaba echada, pues Coti debía elegir entre ella y Gonzalo Hermida, su anterior dúo.