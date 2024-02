Confirman a Pedro García Aguado como el undécimo concursante de 'Supervivientes 2024'

El campeón del mundo de waterpolo y presentador de programas como Hermano Mayor, Pedro García Aguado, ha sido confirmado por Telecinco como el undécimo concursante de Supervivientes 2024, tal y como adelantó hace días 20minutos.es.

"A lo largo de mi vida me he enfrentado a múltiples desafíos, pero esta aventura es un auténtico reto. Ahora, sí me vais a conocer de verdad", dice en su vídeo de presentación el que también es educador parental y coach.

No es la primera vez que Pedro García Aguado se las ve en un reality, pues por ejemplo, ya fue participante de GH VIP 8, reality show en el que estuvo conviviendo durante una semana en calidad de infiltrado.

En televisión hemos podido verle en Hermano Mayor, donde trataba de ayudar a adolescentes con problemas familiares desde 2009 hasta 2015 y más tarde en El campamento, En la caja, Así es la vida o La última noche.

Pedro García Aguado, nuevo concursante confirmado de #Supervivientes2024 🌴 El exjugador de waterpolo y presentador de televisión saltará del helicóptero en Honduras 🔥 https://t.co/1tOufUodUi pic.twitter.com/LXSqNCQksR — Supervivientes (@Supervivientes) February 27, 2024

Carmen Borrego, Kike Calleja, Zayra Gutiérrez, Arkano, Javier Ungría, Ángel Cristo Jr., Blanca Manchón, Arantxa del Sol, Lorena Morlote y Rocío Madrid son otros de los concursantes que viajarán a Honduras para el concurso de Telecinco, que arranca el 7 de marzo.

Aguado cuenta con una buena preparación física y para el esfuerzo y sufrimiento, algo que aprendió en su carrera deportiva. Medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992 y la de oro en los de Atlanta en 1996, además de ser elegido en 2001 como mejor jugador de la liga española de waterpolo son algunos de sus logros.

Como él mismo ha contado en múltiples ocasiones, su temprana adicción a las drogas truncó su carrera deportiva, pero consiguió recuperarse y ser un referente en la lucha contra esa lacra y sus consecuencias.