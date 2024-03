Condenan a Pepe Herrero a pagar 60.000 euros a Jorge Javier Vázquez, por acusarle de "tapar la violación" a Carlota Prado en 'GH'

El exconcursante de Gran Hermano Pepe Herrero, uno de los personajes públicos más críticos con Mediaset, a pesar de haber ganado de Gran Hermano 7 y también de Gran Hermano: El Reencuentro. Desde su canal de Youtube a menudo lanza pullas a la que fue su cadena, Telecinco.

Uno de esos comentarios descarnados le ha conllevado una condena por intromisión ilegítima en el derecho al honor de Jorge Javier Vázquez, al que acusó de "tapar una violación" en Gran Hermano.

La sentencia, que publica El Independiente, condena a Pepe Herrero a pagar una indemnización de 60.000 euros al presentador, que tras oír aquella acusación no dudó en denunciarle.

"Por favor Jorge Javier, danos mañana otra clase de moralidad. Jorge Javier por favor, asústate de lo que ha hecho Adara con su marido. Por favor, Jorge Javier, échate las manos a la cabeza, que tapaste una violación, pedazo de cabrón. Ahora si quieres nos das una clase de moralidad. 12 meses, 12 causas, ¿vale?", dijo Pepe Herrero hace cuatro años, en una conversación en Youtube con Coto Matamoros, otro de los más críticos con Mediaset.

El exconcursante se refería a los hechos producidos la noche del 4 de noviembre de 2017, cuando José María López abusó sexualmente de la que era su pareja en la casa, Carlota Prado, un hecho por el que fue condenado a 15 meses de prisión.

"No tenéis vergüenza, sois unas cucarachas. Sois unas putas cucarachas, cucarachas… y si a partir de mañana no vais con una camiseta de 'Yo también Soy Carlota', a mí no me volváis a hablar de feminismo", añadía en el vídeo Pepe Herrero.

La repercusión de aquellas palabras se estimó en 850.000 usuarios en la plataforma, además de la repercusión en medios sociales, lo que el juez ha tenido en cuenta a la hora de fijar la indemnización, que la acusación, o sea, los abogados de Jorge Javier Vázquez, habían establecido en 100.000 euros.

La sentencia deja claro que las palabras de Pepe Herrero no están amparadas por la libertad de expresión "al revestir un matiz y tenor inequívocamente vejatorio, ofensivo u oprobioso".