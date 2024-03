Juan y Medio se sincera sobre su relación con Lolita Flores: "Tiene un corazón como el de una leona"

Juan y Medio visita este miércoles por la noche Gente maravillosa, el programa de Toñi Moreno en Canal Sur. Sin embargo, además de las habituales cámaras ocultas del formato, el presentador también tiene tiempo para hablar de su parte más personal, entrevista que la cadena autonómica ha avanzado en sus redes.

La conductora le pregunta al humorista almeriense, que también trabaja en el canal, sobre Lolita Flores, con la cual estuvo saliendo hace ya 20 años, relación que en su día no confirmaron ni tampoco para anunciar su ruptura. Aun así, es un noviazgo más que oficial, pues ella misma ha hablado de ello.

Ahora, lo que el conductor sostiene sobre esta historia es que aún tiene muy buenos sentimientos hacia la cantante. "Los Flores son una joya cada uno de ellos, pero Lolita...", defiende Juan y Medio en Gente maravillosa.

Entonces, para alabarla, parafrasea a Joan Manuel Serrat, el cantante favorito de ambos: "Es lo mejor que puede ofrecer una mujer porque ella te da cobijo, te da alegría, sabes que tiene un corazón como el de una leona, es una cosa tremenda".

"Es una suerte que en el recorrido de la vida tú te cruces con alguien con esa elegancia", sostiene el presentador. "Quién sabe si los dos nos despediremos de la vida juntos, pero sin que signifique nada".

"Que esté en mi casa ya sería un fin de fiesta brutal. Que yo desayunara con ella, que me dijera lo que tengo que ir a comprar o sacar el perro con ella. Con ese tipo de personas quiero yo morir, quiero tenerlas cerca", concluye.

Las palabras de Lolita hacia Juan y Medio

Lo cierto es que la jurado de Tu cara me suena ya habló de esta relación en octubre de 2023 en el mismo programa y le confesó a Toñi Moreno que "querer a Juan y Medio es muy fácil, aunque él diga lo contrario", y "enamorarse de él también".

"A veces, en la vida tienes que decidir y yo, quizás, me equivoqué en esa época. Tendría que haber aguantado un poco más a que estrechara la moto", confesó la actriz. "Me dio celos que tuviera una moto tan grande y corté", añadió, en referencia a la falta de compromiso del cómico.

"Si no hubiera cortado, hubiera sido mi segundo marido. O, aunque no me hubiera casado con él, hubiera sido mi pareja de por vida", opinó Lolita Flores. "Yo a Juan le tengo que agradecer muchas cosas. Sigue estando presente, a mi lado y me sigue cogiendo de la mano, aunque él tenga su vida y yo tenga la mía. Sé que lo voy a tener ahí toda mi vida".