Cómo fue la polémica de Dani Mateo con la bandera de España en 'El Intermedio'

A finales de octubre de 2018, Dani Mateo realizó un sketch en El Intermedio en el que el colaborador se sonaba la nariz con la bandera de España. Sucedió durante un momento del programa de La Sexta donde estaban comentando los actos conmemorativos por los 40 años de la Constitución y la lectura de sus artículos en el Instituto Cervantes.

Wyoming explicó que el evento se celebró en un contexto complicado, ya que estaba el conflicto abierto con Cataluña y sus numerosas peticiones para revisar y reformar el texto de la Constitución.

Así fue el polémico 'sketch' de Dani Mateo

Como alternativa, el presentador de El Intermedio propuso que para conmemorar el aniversario se leyera un texto "que en estos tiempos que corren une a todos. Con la caída de las temperaturas, con la mitad de los españoles estornudando y la otra mitad con fiebre, el texto que realmente crea consenso es el prospecto del Frenadol", afirmó.

En ese momento, dio paso a su colaborador para que repasara las indicaciones del medicamento. Con el himno de España de fondo y una bandera nacional al lado, el cómico inició la lectura del prospecto.

Dani Mateo, en 'El Intermedio'. LA SEXTA

Mateo tuvo que hacer una pausa por un estornudo, pero no se le ocurrió otra cosa (o eso ponía en el guion) que limpiarse la nariz con la bandera: "Perdón, perdón, ¡qué he hecho! No quería ofender a nadie. Ni a los españoles, ni al rey, ni a los chinos que venden estos trapos", afirmó.

"Señores de la Audiencia Nacional, no soy yo, son las contraindicaciones del Frenadol. No administrar a personas hipertensas y mucho menos a presentadores torpes", señaló el catalán.

Las disculpas de Dani Mateo ante el debate en redes

Ese acto generó multitud de comentarios y quejas en redes sociales hacia el catalán, que se disculpó en su cuenta de X (antes Twitter): "El sentido del sketch de la bandera era (o así lo entendí yo) demostrar que cuando los ánimos están caldeados"

"Las banderas se vuelven más importantes que las personas y eso es peligroso. Por eso me desmoronaba al comprobar que me había sonado en ella. El sentido nunca fue ofender", se excusó.

El Gran Wyoming, con Dani Mateo, en 'El Intermedio'. LA SEXTA

Pero las críticas continuaron, por lo que Wyoming también se disculpó en directo durante la emisión del programa de La Sexta: "Fue un gag fallido y en nombre del equipo subrayo que no había intencionalidad política ni ningún posicionamiento editorial detrás".

Aun así, la web del programa y de la cadena retiraron el vídeo donde se podía ver la noticia, eliminado el tuit del perfil oficial de El Intermedio donde también se podía ver.

La denuncia a Dani Mateo por "ultraje"

Tras la emisión, un juzgado imputó a Dani Mateo por "ultraje a la bandera" tras sonarse la nariz con ella, citándole en el juzgado a finales de noviembre de ese año.

El titular del Juzgado de Instrucción Nº 47 de Madrid admitió a trámite la denuncia de la Alternativa Sindical de Policía (ASP) por los presuntos delitos de odio y ultraje a símbolos nacionales o sus Comunidades.

El sindicato policial puso la denuncia en el juzgado de guardia de Madrid a principios de noviembre de 2018 y argumentaron que el sketch vulneraba varios artículos del Código Penal, pidiendo multa de varios meses al periodista.

DENUNCIANOS A @DaniMateoAgain POR SU OFENSA A ESPAÑA, SUS SÍMBOLOS Y A LOS ESPAÑOLES



Delitos tipificados en el art.543 y 510 del Código Penal.



Inadmisible que se ataquen los símbolos que representan los valores y principios democráticos de nuestra sociedad.



🇪🇸Pedimos respeto🇪🇸 pic.twitter.com/TA3ya2IcGo — ASP (@PoliciaASP) November 6, 2018

La archivación de la causa contra Dani Mateo

Finalmente, en enero de 2019, el magistrado titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid acordó el archivo provisional de la causa contra Dani Mateo, aunque destacó que fue un acto "denigratorio".