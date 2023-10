Dani Mateo, de sus inicios en Paramount Comedy a 'El Intermedio' y 'Zapeando'

Dani Mateo es uno de los rostros más conocidos de la televisión. Su figura, ya asociada a Atresmedia, está presente en programas con gran relevancia en LaSexta, pero el catalán debe sus inicios a los monólogos.

Mateo es periodista, comido, actor y presentador de radio y televisión, pero como muchos compañeros, el actual presentador de Zapeando cogió experiencia en televisión a través del humor en Paramount Comedy.

Allí, el catalán se hizo famoso con monólogos como Oliver y Benji y Clases de historia. Más tarde, se le pudo ver esporádicamente en El Club de la Comedia, hasta que en 2015 saltó a los escenarios con el montaje que llevaba su nombre: Dani Mateo: Desencadenado.

Pero el cómico comenzó en los medios de comunicación a través de la radio, primero en la radio local, pasando por la regional a través de Onda Cero Cataluña y RAC 1, entre otras, hasta colaborar en programas como Anda ya de Los 40 Principales en 2007 y A vivir que son dos días de Cadena Ser.

Dani Mateo volvió a Los 40 Principales para presentar Yu; no te pierdas nada junto a David Broncano y Antonio Castelo. El programa le valió el Premio Ondas a la Innovación Radiofónica en 2012. Más tarde, Mateo fue productor y colaborador del espacio 'El Palomar', del programa Oh My LOL de la Cadena Ser.

El Langui, junto a Dani Mateo, en su programa para web 'Taraska TV'. Taraska Tv

Paralelamente, Mateo continuó con su carrera en televisión, y precisamente en Paramount Comedy presentó Noche sin tregua, y más tarde saltó ya a LaSexta para colaborar en Fenómenos. En Atresmedia continuó, pero como actor: y es que el cómico participó en la serie La familia Mata.

Dani Mateo y su triunfo en 'Sé lo que hicisteis'

En 2007, aun compaginando la radio con la televisión, Dani Mateo se dio a conocer en Sé lo que hicisteis, programa de LaSexta junto a compañeros como Ángel Martín. De ahí pasó en 2010 a presentar en la misma cadena Periodistas Fútbol Club.

Dani Mateo haciéndose pasar por "El esmirriao". Elena González Torres

Fue en 2011 cuando Dani Mateo comenzó a colaborar en El Intermedio. Incluso llegó a ser presentador del programa de humor político en su versión El Intermedio: International Edition para los fines de semana, pero el espacio fue cancelado por su baja audiencia.

Su polémico sketch con la bandera de España

Mateo saltó al primer plano en El intermedio por su sketch en el que simulaba limpiarse la nariz con la bandera española, un acto que provocaron incluso la rescisión de contratos comerciales y que le llevó ante los tribunales, pero finalmente la causa fue archivada.

Tan solo un año después, en 2019, Dani Mateo sustituyó a Frank Blanco y se puso al frente de Zapeando. Desde entonces, ha presentado las campanadas de la LaSexta en 2021 y 2022. Incluso ha sustituido como presentador a El Gran Wyoming en el último periodo electoral.