El Chojin, sobre la salud mental: "Somos animales sociales y estamos programados para solucionar los problemas en grupo"

El pasado martes 10 de octubre tuvo lugar el Día de la Salud Mental, una jornada en la que diversas autoridades aprovecharon para recordar y poner el foco en la importancia de cuidar esa parte tan fundamental de nuestras vidas.

Así, la reina Letizia recitó unos versos del tema No es egoísmo de El Chojin junto a Rozalén, donde los cantantes utilizan su arte para reivindicar la necesidad de cada uno de pensar en sí mismo antes que en los demás.

Por ello, este miércoles, Vamos a ver ha contactado en directo con el rapero, quien ha destacado que se sorprendió cuando escuchó a la reina recitar su canción: "Yo no sabía nada. Me pasó una cosa curiosa. Cuando empecé a escucharlo dije 'eso me suena' y al ver que rimaba me dije que era una poesía. Abrí la carpeta mental de poetas clásicos y luego me di cuenta de era mío".

Asimismo, el artista ha destacado que, aunque todos tenemos problemas, estos se hacen menores cuando los compartimos con el resto: "Creo que somos animales sociales y estamos programados para solucionar los problemas en grupo. Siempre es todo mucho más fácil si tienes a alguien a tu lado que te apoye, que te empuja o que tira de ti, depende de lo que necesites en cada momento".

"Yo soy de los que siempre pide a la gente que llame a un profesional, que hable con amigos, que se informe y se entienda y, sobre todo, que no se avergüence de lo que siente. No eliges lo que sientes y, muchas veces, con la mejor intención, le decimos a alguien 'no deberías sentirte así' porque creemos que no sentiríamos eso si estuviéramos en su lugar, pero eso no es relevante. Lo importante es cómo se siente esa persona", ha sentenciado el rapero.