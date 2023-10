El rapero El Chojin, agradecido a Letizia: "La encuentro recitando mis versos y he tardado unos minutos en entender lo que implica"

El rapero madrileño El Chojin se siente agradecido por la visibilidad que le ha aportado la reina Letizia al rapear ayer uno de sus temas en el Día Mundial de la Salud Mental, que él mismo ha fomentado dado sus implicación personal con este delicado y necesario tema.

La reina centró con su presencia y su intervención la jornada dedicada a este aspecto de la salud, en el que está muy comprometida y para el que pide siempre más recursos y ayuda.

Por su parte, la organización del acto había invitado al artista de hip hop, que en sus canciones ya ha pedido también atención sobre un problema que le hace empatizar con la población afectada.

El Chojin, natural de Torrejón de Ardoz, no sabía que en el acto estaría la reina y mucho menos que ella se lanzaría con sus versos en formato rap.

La reina Letizia durante el acto por el Día Mundial de la Salud Mental.

"Vale… confieso que durante unas horas he actuado como si lo que ha ocurrido esta mañana hubiera sido normal. Me rindo, no lo ha sido. Primero y más importe: la Confederación de Salud Mental de España me ha invitado a colaborar en un acto para celebrar el Día Mundial de la Salud Mental", reveló posteriormente El Chojin en su cuenta de Instagram en un largo y rico mensaje.

"Los que me conocéis sabéis cómo de importante es para mí este tema. Aplaudo y agradezco a los profesiones y voluntarios que trabajan para darnos paz mental, calma, herramientas y salud. Ojalá entre todos seamos capaces de entregarles más medios para que puedan ser más eficientes aún en esta labor tan, tan importante".

El Chojin resume la sorpresa que le supuso encontrarse con sus versos rapeados por la propia reina, lo que le sirve para reivindicar este género. "Pero claro… voy al acto y me encuentro a la reina de España delante de los medios recitando mis versos y he tardado unos minutos en entender lo que eso implica".

Negro oscuro, último disco de El Chojin. CEDIDA

"El rap siempre ha sido mirando como el hermano pequeño y menos serio de la familia de la música. Los raperos no solemos ser reconocidos como artistas plenos. Creo que lo que ha ocurrido esta mañana es importante para nuestro estilo musical, y reconozco que en lo personal me vuela la cabeza pensar que un chaval de Torrejón que escribía rimas en sus cuadernos del cole, de repente se vea invitado en foros como este porque alguien cree que algo puede aportar".

"A seguir trabajando. Se puede hacer más y mejor", concluye el mensaje compartido por el artista.

Letizia quiso saludar al cantante, momento que recoge la imagen distribuida por la Casa del Rey. Previamente, la monarca se había dirigido al público asistente para anunciar que iba a usar los versos de El Chojin, momento que permanecerá ya en los anales de su historia por la trascendencia y originalidad de su gesto.

La canción que rapeó la soberana se titula No es egoísmo, El Chojin lo canta con Rozalén y pertenece a su nuevo disco, Negro oscuro.