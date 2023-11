Gemma Serrano, la íntima amiga de Edmundo Arrocet, ha arremetido contra las Campos. Entre sus acusaciones destaca que asegura que no existe legado de María Teresa Campos, y que la familia afronta problemas económicos.

Este miércoles, Carmen Borrego se ha puesto firme con el tema, y la lanzado: "Me llama mucho la atención que alguien que no nos conoce sepa del legado de mi madre".

La colaboradora de Telecinco se ha dirigido entonces directamente a Serrano: "Usted no tiene ni puñetera idea, y me voy a poner seria: usted me va a ver la cara en los juzgados".

Borrego ha continuado con su advertencia: "Ya está bien de platós de televisión, señora. Vamos a vernos las caras donde nos las tenemos que ver".

"Me va a enseñar donde y a quién le he pedido dinero, a quién le ha pedido dinero mi sobrina y mi hermana... Porque ya está bien de manchar el apellido Campos, porque ya me encargo yo de protegerlo", ha dicho, indignada.

Por último, la tertuliana de Así es la vida le ha señalado: "Solo quería hacerle daño a mi madre en vida y se lo sigue haciendo en muerte. Nos vamos a ver en un juzgado".