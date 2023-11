Alejandra Rubio, sobre su carrera televisiva: "Si esto no me funciona, no tengo ningún problema con trabajar como camarera"

Gema Serrano, íntima de Bigote Arrocet, ha acusado a la familia Campos de su necesidad de contestar a todo lo que comenta el cómico con el fin de poder continuar en los medios de comunicación.

Entre las acusaciones de la comunicadora destaca que, según ha defendido, Terelu Campos y Carmen Borrego le habrían "pedido dinero a un amiguito de Rafa Mora" y que la casa que tiene la familia en Málaga estaría teniendo problemas.

Por esta misma línea, la amiga del chileno ha asegurado que las Campos tienen problemas económicos por falta de un legado de María Teresa, y no ha dudado en ofrecerles trabajo. Por estas declaraciones, el programa Así es la vida ha acudido a Alejandra Rubio para que conteste.

"No sé quién es el informador de esta persona pero no ha dicho ni una verdad", ha defendido la colaboradora del programa de Telecinco. Además, la hija de Terelu ha indicado: "Rafa Mora no es amigo de nadie de mi familia, sería la última persona a la que se recurriría para algo".

Rubio también ha desmentido que la casa de Málaga esté en riesgo para su familia, y ha asegurado que no afrontan problemas económicos ni dificultad para encontrar trabajo. "Si esto no me funciona, yo me pongo a trabajar de camarera o de lo que sea", ha asegurado la colaboradora.

"Es que me da exactamente igual y no tengo problema. Gracias a Dios trabajo mucho y estoy muy bien", ha insistido la nieta de María Teresa Campos, palabras que han sido aplaudidas en el plató de Así es la vida.