Carlos Lozano se rompe al hablar de su papel como padre: "Estoy dando lo que yo nunca he tenido"

El presentador de televisión Carlos Lozano será el próximo invitado del programa ¡De viernes!, en el que hará un recorrido por su carrera profesional. Pero también comentará momentos de su vida personal, como su papel como padre.

"¿Crees que has sido un buen padre?", preguntan a Lozano, como se puede ver en el avance. "Sí, yo creo que sí. Ella dice que sí. Creo que he hecho lo que he podido con ella y lo seguiré haciendo. Al final, estoy dando lo que yo nunca he tenido", responde el presentador de televisión entre lágrimas.

Su hija, Luna Lozano, fue fruto de su relación con Mónica Hoyos y nació en 2004. La joven de 19 años se ha mantenido alejada del mundo mediático. "Respeto muchísimo la profesión de mis padres y lo que hacen, pero no es algo que yo quiero para mi", declaró en una entrevista.

En el avance, Carlos Lozano también menciona su paso por Operación Triunfo. El que fue presentador del formato en sus primero años cuenta que le propusieron hacer un programa de cantantes, mientras seguía al frente de El precio justo, y al principio se negó.

"Al final les hice caso y salió bien, porque menudo pelotazo", expresa en el avance. "Me involucré mucho con los niños, lloraba con ellos y conozco todos los secretos de los niños, pero me los llevaré a la tumba", revela en la entrevista.