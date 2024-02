Alejandra Rubio ha respondido este jueves desde Así es la vida a Alberto, el joven que aseguró en TardeAR ser exnovio de la nieta de María Teresa Campos y haber sido dejado de un día para otro para estar con Carlo Costanzia.

La colaboradora ha desmentido a Alberto: "Yo no he negado a esta persona en ningún momento. Si es otra excusa para sentarse en un plató de televisión, está muy equivocado". "A mis novios los habéis conocido. Cuando yo he tenido una pareja ha salido", ha expuesto la hija de Terelu Campos.

Así, la colaboradora de Así es la vida ha defendido que puede hacer lo que quiera estando soltera, sin "dar explicaciones". "Le conozco, le he visto, pero no es que haya tenido una relación estable con él", ha asegurado.

De estado forma, Alejandra Rubio ha asegurado que no enlazó ninguna relación con la de Carlo Costanzia. "No estábamos juntos para nada", ha repetido.

"Que yo tenga que ver a una persona sentada en un plató de televisión hablando de mi vida privada, cuando yo misma no lo hago... Me parece muy fuerte", ha expresado, indignada.

"Es una etapa de mi vida pasada, no quiero hacerle daño ni nada malo", ha expresado. Pero Alejandra Rubio ha aprovechado para lanzarle un mensaje a Alberto: "Si no se quiere televisión, uno no se sienta en un plató".