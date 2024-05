Carlo Constanzia cuenta cómo fue su primer encuentro con Terelu Campos y si Alejandra Rubio conoce a Mar Flores

Carlo Costanzia ha vuelto a sentarse en el plató de ¡De viernes!, aunque en esta ocasión no ha sido para hablar de su polémica infancia como hijo de Mar Flores. Entre otros asuntos, el también actor ha contado cómo es su relación con Alejandra Rubio y su madre, Terelu Campos.

Costanzia ha desvelado que fue él quien contactó en primer lugar con Rubio. "A mí me entra la curiosidad de cómo una persona como ella se dedique a un mundo como este. No digo que tenga nada de malo. Le escribo y le digo: '¿Te apetece que nos tomemos un té y me explicas cómo funciona este mundo?", ha recordado.

El hijo de Mar Flores ha añadido que él desconocía de quién era hija y nieta Alejandra Rubio: "Yo no sabía quién era la madre, la tía y la abuela de Alejandra, os lo juro", ha dicho, entre la incredulidad de los colaboradores del programa.

La "química" entre ambos surgió a partir de ese primer encuentro, ha indicado Costanzia. "Me pareció muy guapa, mucho más guapa en persona que en la tele, y me parece que tiene una personalidad completamente arrolladora", ha opinado.

"Tuvimos un nivel de entendimiento y de conversación que yo no pensaba tener", ha añadido. "Ahora mismo ella te está mirando con una cara de enamorada...", han comentado, por su parte, los colaboradores del programa minutos antes de que la propia Alejandra Rubio le sorprendiese entrando en plató.

En palabras de Costanzia, "lo que más me gusta de ella es que pocas personas se quedan en los malos momentos de otra persona y lo apoya en esos malos momentos", ha dicho.

El joven no ha querido revelar si está enamorado de Alejandra Rubio: "El amor es una palabra muy grande y yo no voy a contaros lo enamorado que estoy de una persona ni lo que le digo en privado", ha manifestado. No obstante, sí que ha asegurado que "es una relación demasiado estable con todo lo que ha pasado y estando en el foco día tras día".

Asimismo, Costanzia ha indicado que ya ha conocido a Terelu Campos y que ese primer encuentro ha ido "muy bien". Según ha descrito, ha sido algo "cordial, bonito... No me esperaba nada distinto. Estoy encantado de haberla conocido", ha manifestado.

A pesar de que él ya ha conocido a su suegra, la situación no ha sido la misma para Alejandra Rubio, que todavía no ha podido verse con Mar Flores. "Yo tengo una situación más complicada, pero obviamente pasará", ha indicado Carlo Costanzia al respecto.

"Mi madre sabe lo que pasa en mi vida, lo respeta y como cualquier madre si su hijo es feliz, ella también lo es", ha concluido.