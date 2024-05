Este viernes, Carlo Costanzia volverá a sentarse en el plató de ¡De viernes! para resolver todas las dudas alrededor de él como de su familia, pues sus dos hermanos están acusados presuntamente de intento de asesinato y, por otro lado, el hijo de Mar Flores tiene una relación con Alejandra Rubio.

Así es la vida ha adelantado los posibles temas que abordará Costanzia en Telecinco, y ha intentado que Alejandra, presente en plató, lanzara una pregunta a su pareja. Pero pese a que ella se ha negado a comentar nada respecto a la futura entrevista, sí se ha mostrado molesta cuando ha descubierto que un miembro de su familia ha dado detalles de su relación con Carlo.

Y es que el programa presentado por Sandra Barneda y César Muñoz ha emitido unas imágenes del programa Vamos a ver, donde Carmen Borrego ha desvelado que Costanzia ha conocido a su 'suegra', Terelu Campos. Y la joven ha mostrado su descontento.

"Yo no voy a decir nada, porque yo no lo he contado. Como yo no lo he contado y es mi vida y mi madre, no entiendo por qué se dicen estas cosas", ha expresado la colaboradora.

Por la misma línea, Alejandra Rubio ha contado que en su relación "va todo bien": "Yo siempre respondo y digo que todo genial, pero no tengo que dar más explicaciones".

"A mí nadie me ha preguntado si se conocen [Terelu y Carlo], con lo cual tampoco me gusta que se diga por otra parte", ha insistido, lanzado así una indirecta a su tía. Asimismo, ha recordado: "Si yo no hablo de mi vida privada, prefiero que nadie lo haga públicamente".

Almudena del Pozo le ha comentado entonces a Alejandre que Borrego solo ha contestado a lo que le han preguntado en el programa matutino en el que trabaja, y Alejandra se ha mostrado más benévola: "No pasa nada, pero yo no lo haría [...] Si yo no hablo de otras cosas, que nadie hable de mis cosas".