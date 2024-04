Pietro Costanzia, denunciado por una nueva presunta agresión en la cabeza a un joven con una barra de hierro

Pietro Costanzia ha vuelto a ser denunciado por una nueva presunta agresión. El motivo por el que el hermano de Carlo Costanzia habría agredido, de nuevo, a un joven de 29 años, sería por un ataque de celos, al igual que sucedió el pasado 18 de marzo cuando hirió a otro joven con un machete.

La denuncia fue puesta el pasado 9 de abril ante la policía militar italiana (los denominados Carabinieri) por Marco, un joven de 29 años que asegura que el hijo de Mar Flores le agredió con una barra de hierro en la cabeza, tal y como recoge La Repubblica.

El motivo de la agresión serían los celos del presunto agresor hacia su víctima, pues Marco cuenta en su testimonio ante las autoridades que ha mantenido varias conversaciones con la novia Pietro, de quien es compañera de clase. "Con ella tenía una amistad y hablábamos por mensajes y breves llamadas telefónicas. Durante una de estas llamadas, entre el 20 y el 22 de enero, una voz masculina cogió el teléfono y gritó: 'Me quito la vida", argumenta el joven en sus declaraciones, recogidas por el medio italiano.

"Sabiendo que ella estaba comprometida, aunque yo no conocía al chico, decidí romper la relación", prosigue, y añade que el 24 de enero recibió una nueva llamada de la novia de Pietro: "Me llamó diciendo que estaba arrepentida de ese episodio, que no estaba bien con su novio y que quería tener sexo conmigo. Así que acordamos vernos".

Cuando iba a producirse el encuentro, Pietro salió de la casa y golpeó a Marco con una barra de hierro en la cabeza. "Le rogué que me dejara en paz, pero siguió golpeándome, haciéndome caer al suelo. Se puso encima de mí y me dio seis veces más en el cuerpo y en la cabeza. Me salvé tirando mi teléfono lejos y haciéndome pasar por muerto", detalla el joven, que una vez consiguió liberarse de él, llamó a su familia y las unidades de emergencia lo trasladaron hasta el hospital.

"Después de la emboscada de Oreste vi las fotos de Pietro y lo reconozco como el autor del ataque", finaliza la denuncia del joven agredido, dando por seguro que su agresor fue el hermano de Carlo Costanzia.

"Me considero afortunado de que solo se haya limitado a usar una barra de hierro contra mi", manifiesta Marco, pues en anteriores episodios, el primer joven al que Pietro Costanzia agredió le tuvieron que amputar una pierna.