Alejandra Rubio y Carlo Costanzia comparten, entre críticas, su primer vídeo juntos: "Sois tal para cual"

La relación entre Alejandra Rubio y Carlo Costanzia va viento en popa. Tanto que la pareja ya no se esconde -aunque nunca lo ha hecho-, dando esta vez un paso más allá.

Y es que ahora hasta comparten publicaciones juntos. En esta ocasión ha sido un vídeo, metido dentro de un carrusel de momentos que la hija de Terelu Campos ha subido a su Instagram.

En el clip, el actor come mientras bromea con ella, demostrando, de paso, el enorme feeling que hay entre ellos. Un vídeo que, aunque muchos han aplaudido, otros han aprovechado para dedicar feroces críticas a la pareja.

Así, han tenido que soportar comentarios como: "No me gusta nada ese chico para ti", "Dios los cría y ellos se juntan", "Sois tal para cual" o "Me da pena esta pareja".

Por suerte, también cuentan con seguidores que los apoyan, a los que Alejandra le ha dado 'me gusta'. "Vivamos y dejemos vivir, que sean felices y cada persona que mire para sí mismo", "Me encanta verlos feliz", "Me encantáis los dos", "Hacéis una preciosa pareja", son algunos de ellos.