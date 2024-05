Campeones históricos y concursantes destacados de 'Pasapalabra' felicitan a Óscar Díaz por su victoria

Algunos de los concursantes más destacados que han pasado por el plató de Pasapalabra en los últimos 24 años, entre los que se encuentran varios ganadores del bote, quisieron enviarle desde 20Minutos un mensaje a Óscar Díaz por su victoria.

Desde los más recientes ganadores de la nueva etapa del concurso en Antena 3 como Pablo Díaz, Sofía Álvarez de Eulate o Rafa Castaño, a Luis de Lama o Marco Antonio.

También le han felicitado otros campeones históricos como Paz Herrera, Juan Pedro Gómez o Eduardo Benito, además de Sebastián Navarro, que tiene el récord de ser el concursante más mayor en participar en Pasapalabra.

"Enhorabuena por el esfuerzo y por la suerte. Ahora te toca disfrutarlo", le ha transmitido Rafa Castaño a Óscar, su sucesor como campeón del concurso de Antena 3.

Rafa, en 'El Rosco' de 'Pasapalabra'. ATRESMEDIA

"Quiero aprovechar esta oportunidad que me han dado para felicitarte Óscar, en este momento que estarás todavía un poco como flotando entre la alegría inmensa de ver objetivo/sueño cumplido y la sensación de irrealidad", comenta Sofía Álvarez de Eulate.

Que añade: "Monstruo, que eres un monstruo. Te deseo mucha salud y te animo a gastarlo todo (sin prisa y en magnífica compañía). Lo de con cabeza y en buenos fines no te lo digo porque está claro que no lo necesitas".

Sofía, en 'Pasapalabra'. ATRESMEDIA

Pablo Díaz, que compartió con Óscar tres programas cuando tuvo que reemplazar a Moisés por su baja por enfermedad, también ha felicitado al madrileño: "Muchísimas felicidades por este bote merecidísimo. Sé el estudio y el trabajo que hay detrás. Así que, vamos, te lo mereces como nadie".

Pablo Díaz, en 'Pasapalabra'. ATRESMEDIA

Marco Antonio fue el rival de Sofía el día que la vasca se llevó 466.000 euros de bote, afirma: "Óscar, ahora ya solo te queda ganar el ídem (por el Oscar de Hollywood)".

Marco Antonio, en 'Pasapalabra'. ATRESMEDIA

Otro participante histórico como Luis de Lama le envía a Rafa el siguiente mensaje: "Enhorabuena porque has demostrado lo grandísimo concursante que eres y la cabeza privilegiada que tienes".

"No era fácil aguantar contra Moisés, que venía con rodaje y con una preparación específica, pero la brillantez es lo que tiene. Eso sí, ya no puedes decir que no vivas de los concursos (risas). Un abrazo, maestro", afirmó el guardia civil.

Luis de Lama, en 'Pasapalabra'. ATRESMEDIA

Paz Herrera es la mujer que se ha llevado el bote más alto de la historia del concurso y, en la actualidad, forma parte de El Cazador de RTVE: "¡Felicidades por ese bote merecidísimo, Óscar!".

"Has tenido también en Moisés un rival magnífico, lo que da más valor a esta hazaña. Los dos nos habéis ofrecido un espectáculo sin par de conocimientos y rapidez mental, pero sobre todo de bonhomía y saber estar", apunta la cántabra.

Y concluye su felicitación diciendo: "Sé bien, porque me he visto ahí, que también se sufre, y a veces se pierde la esperanza, pero en general es una experiencia única. ¡Ea, pues venga, a disfrutarlo!".

Paz Herrera, concursante de 'Pasapalabra'. TELECINCO

Juan Pedro Gómez también ha recordado la otra ocasión en la que el madrileño participó en Pasapalabra: "Hace años completaste el Rosco familiar y ahora coronas tu participación en Pasapalabra con el Rosco individual. Te lo has ganado, Óscar ¡Enhorabuena!".

Juan Pedro Gómez, en 'Pasapalabra'. TELECINCO

Sebastián Navarro comenta: "Enhorabuena por el hito obtenido en mi muy estimado Pasapalabra. El eco me ha llegado hasta la bella y verde Eslovaquia y no he podido evitar, a pesar de cierta dosis de ‘envidia’, enviarte mis felicitaciones por este nuevo reto alcanzado. Mis mejores deseos para que lo disfrutes a tope. Apapachos".

Sebastián Navarro, en 'Pasapalabra'. TELECINCO

Por último, Eduardo Benito, ganador de 2.190.000 euros en 2006, ha recordado el paso de Óscar por otro concurso en su felicitación: "¡Enhorabuena, Óscar! Coincidimos hace muchos años en Gran Slam, en el primer programa".

"Supe en ese momento que eras una enciclopedia viviente. Y me lo has vuelto a confirmar. Estás tan acostumbrado a ganar que, supongo, sabías que este día llegaría. Disfrútalo, te lo mereces", afirma Eduardo.