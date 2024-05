Óscar Díaz desvela a qué destinará el dinero del bote de 'Pasapalabra': "Aprender a leer"

La nueva etapa de Pasapalabra en Antena 3 tiene un nuevo ganador del bote: Óscar Díaz. El madrileño se ha sumado a Pablo Díaz, Sofía Álvarez de Eulate y Rafa Castaño como vencedores del premio del concurso.

"Con la F, apellido del arquitecto que diseñó la Villa Wenhold, en la ciudad alemana de Bremen", le preguntó Roberto Leal al concursante, que respondió: "Fahrenkamp".

El presentador dejó pasar los segundos que le quedaban a Óscar en su reloj para exclamar que la respuesta era correcta, mientras llovía confeti en el plató de Pasapalabra.

Tras llevarse las manos a la cara y, visiblemente emocionado, Óscar se digirió a Moisés Laguardia para abrazarle. A continuación llegó el presentador, al que también se abrazó.

"Estoy superado. La S me sonaba mucho, y la F... A ver, arquitectos alemanes me acordaba de uno", reconoció el madrileño cuando le preguntó Leal por el desenlace de la prueba.

El conductor del programa de Antena 3 también quiso saber qué iba a hacer con tanto dinero: "Sufragar necesidades mundanas obvias. Tenemos un piso a medias con el banco, así que a ver si puede ser nuestro", respondió el concursante.

"Y que la gente a mi alrededor, sobre todo mi mujer, mis hermanas y mi madre, estén más tranquilas. Y una cosa que va a sonar un poco rara: Aprender a leer", comentó.

Óscar explicó que "la vida, a veces, nos lleva por un camino un poco tortuoso y yo creo que leo bastante, pero no sé si leo bien. Disponer de un poquito de tiempo para leer en condiciones va a ser muy bonito".

El madrileño también tuvo palabras de agradecimiento para el equipo del programa: "Es una ruptura con nuestra rutina, de nuestro trabajo y costumbres. Y nos tratáis tan bien que el hecho de ganar también supone perder. Es como si me quitaran un juguete". Y le dijo a Leal: "He disfrutado de cada momento, empezando por ti".

Óscar y Moisés, en 'Pasapalabra'. ATRESMEDIA

Primera llamada, a su madre

Tras recuperarse un poco de la alegría de llevarse el bote, la primera persona a que llamó Óscar desde el plató del concurso fue a su madre, Conchi.

Nada más descolgar le dijo: "Hasta aquí hemos llegado, es mi último programa... he llegado al Rosco y me ha dado por responderlas todas. He ganado el bote mamá".

Tras charlar unos momentos del importe del premio, Conchi piropeó a su hijo: "Eres un tío legal y formal". A lo que él respondió: "Si lo soy es por ti, porque has batallado mucho en esta vida para sacarnos adelante".

También llamaron, esta vez por videollamada, a Patricia, la mujer de Óscar: "¡Esto es un sueño! Cuanto me alegro porque te has esforzado una barbaridad", le dijo ella.

"Te lo mereces. He convivido con un opositor, no ha descansado ni los fines de semana. Se levantaba a las seis o las siete de la mañana y empezaba a estudiar", recordó Patricia.

Elogios para Moisés

En el otro lado, el derrotado Moisés definía su estancia en el concurso como "una fiesta diaria que ha durado casi un año que ha sido increíble. Esto para mí ha sido una casa. Os voy a echar de menos", afirmó.

"Me he quedado sin palabras también. ¡Enhorabuena! Esto consiste en llegar a 25 y lo has conseguido. Hay muchísimo trabajo detrás, me alegro un montón", comentó sobre su adversario.

Óscar, por su parte, señaló que "para mí has sido un referente, no es un comentario bienqueda. Por aquí hay que pasar y hay que enfrentarse a los mejores. Y para mí, eres el mejor".