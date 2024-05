Moisés Laguardia, en 'El Hormiguero': "Llevo 10 años preparándome para 'Pasapalabra'"

El Hormiguero recibió este miércoles a Moisés Laguardia y Óscar Díaz, concursantes de Pasapalabra, momentos antes de que uno de los dos se lleve el bote del concurso con 1.816.000 euros.

Pablo Motos le preguntó a Moisés cuanto tiempo le dedicaba al estudio para prepararse las palabras del concurso: "Ten en cuenta que soy contable, trabajo con números y me divierto con palabras".

"Entre semana le dedico dos o tres horas, los fines de semana algo más. Yo llevo 10 años preparándome para Pasapalabra, lo he ido compaginando con el trabajo y para mí es un hobby", comentó el invitado.

"En 2013 comencé a apuntarme las palabras que no me sabía de los roscos y fui creando mi base de datos, hasta que ya no me cabía más", añadió el riojano.

Óscar apuntó que "yo me he subido al carro tarde, tengo 52 años. Empecé hace dos años y es como una oposición, todo el tiempo que le dediques le viene muy bien, pero hay que compaginarlo con el trabajo, la familia, la vida…".

El presentador les preguntó si se podía vivir de los concursos tras su experiencia durante estos años: "No. Solo en casos muy puntuales, dos, tres en los últimos 25 años, se podría hacer. Concursar te permite tener un ingreso extra para afrontar ciertos gastos o darte ciertos caprichos, pero no para vivir", contestó Óscar.

Motos también quiso saber cómo eran sus invitados cuando eran pequeños: "A mí me encantaban las matemáticas, tenía un cuaderno lleno de sumas infinitas", respondió Moisés.

Y explicó que "un día vi Cifras y letras y supe que quería participar, pero tenía 9 años y el mínimo eran 10, así que me quedé sin entrar. Estuve desde los 9 años hasta los 27 intentando ir a Cifras y letras y se me quedó el gusanillo de los concursos".

Óscar comentó que "yo era vaguete. Sacaba muy buenas notas, pero no me gustaba nada estudiar, sin embargo, me encantaba leer e imaginar cosas y, siendo muy pequeño, me cree mi propia enciclopedia de animales raros".