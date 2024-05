Pablo Motos, a Belén Rueda, en 'El Hormiguero': "Me han dicho que conduciendo te conviertes en El Vaquilla..."

Belén Rueda ha sido la primera invitada de la semana de El Hormiguero, donde presentó Caída Libre, película que se estrena en cines el 17 de mayo y que la madrileña protagoniza.

La historia habla de una icónica entrenadora de gimnasia rítmica de élite muy metódica y autoritaria. El día que descubre que su marido la abandona para rehacer su vida al lado de una mujer más joven a la que ha dejado embarazada, su mundo se resquebraja.

En una escena de la película, Rueda protagoniza una persecución en coche: "¡Cómo la disfruté!", reconoció la actriz. Entonces, Pablo Motos comentó: "Me han dicho que conduciendo te conviertes en El Vaquilla...".

Entre risas, la invitada reconoció que así era: "En la vida soy muy dulce, menos cuando conduzco". Y recordó una anécdota que le sucedió al volante: "Un día, en la M40, un coche me hizo una pirula".

"Entonces, le hice un gesto al conductor preguntándole que qué había hecho, entonces frenó en un túnel y yo, también. Nos bajamos y vi que venían hacia mí cuatro tipos", señaló.

Y añadió: "Me asusté, creo que me reconocieron, les dije que se fueran y me metí en el coche. Me podían haber partido la cara, pero, en el coche, funciona mejor que cuando, haces algo mal, pides perdón".