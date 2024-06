Alejandro Nolasco: "Aragón interpondrá un recurso a la amnistía porque atañe a todo el Estado; daremos la batalla hasta el final"

Con una mano, llevará al Tribunal Constitucional de forma "inminente" la ley de amnistía que este martes ha entrado en vigor y que califica como "lo más trágico que le ha pasado a la democracia". Con la otra, se defiende del recurso que el Gobierno de Pedro Sánchez ha presentado ante el mismo órgano de garantías por haber derogado la ley de memoria democrática en Aragón. Propone como alternativa un Plan de Concordia que requerirá de su visto bueno y que, según explica, "no hace distinción" entre víctimas. Un año después de las elecciones autonómicas que lo llevaron a convertirse en vicepresidente de Aragón tras encabezar las listas de Vox, Alejandro Nolasco (Pamplona, 1991) habla con 20minutos en una en una semana marcada por unas elecciones europeas que han aupado a su partido hasta su mejor resultado en unos comicios europeos.

Desde el Gobierno de Aragón preparan ustedes un recurso de inconstitucionalidad a la ley de amnistía. ¿Cuándo estima que lo presentarán?

Desde ahora tenemos tres meses para interponer el recurso de inconstitucionalidad, pero es inminente. Aún no tenemos fecha exacta, será en los próximos días. El recurso está muy bien planteado y muy avanzado, tiene todos los elementos jurídicos y está apoyado por el Consejo Consultivo de Aragón. La ley de amnistía es lo más trágico que le ha pasado a la democracia española. Es el caso en el que un político amnistía a otro que ha cometido delitos a cambio de favores políticos.

¿Cree que la medida de gracia llegará hasta el final o se le terminará poniendo freno?

Bueno, la buena noticia es que los fiscales le han dicho al Fiscal General del Estado, García Ortiz, que los delitos de malversación de caudales públicos de Puigdemont no son amnistiables, y esto puede llevar aparejada la inhabilitación para el ejercicio de un cargo público. Luego hay voces que dicen que los jueces van a plantear cuestiones prejudiciales. Y en cualquier caso nosotros vamos a dar la batalla hasta el final en todos los frentes. Aragón, como comunidad autónoma, tiene legitimidad activa para interponer el recurso, porque esto no solo afecta a Cataluña, sino que atañe a todo el Estado. Todos pagamos impuestos.



En las elecciones europeas del 9J, Vox pasó del 6% de votos a casi un 10%, y Aragón fue una de las autonomías que más contribuyó a este incremento, con un 11,5%. ¿A qué cree que se ha debido?Por un lado, por la coherencia. Defendemos exactamente lo mismo que defendíamos en 2014 cuando se fundó el partido y cuando en 2018 empezamos a tener representación en los parlamentos. Por otro lado, porque tocamos los problemas reales, lo que le interesa a la gente: la inmigración ilegal, la competencia desleal de Marruecos o China, la vivienda... dijimos que votar al PP era lo mismo que votar al PSOE, y efectivamente se ha confirmado que era así, puesto que son las declaraciones que ha hecho la presidenta de la Comisión Europea. Y tercero porque estamos haciendo una buena labor en el Gobierno de Aragón. Somos un partido sólido que va creciendo, tenemos buenísimos resultados y como presidente de Vox Aragón estoy orgulloso.



Ha sorprendido en estos comicios la irrupción de Se Acabó La Fiesta en la Eurocámara, que en Aragón incluso superó a Sumar. ¿Cree que ha Alvise Pérez podido absorber parte del electorado de Vox?No lo sé, pero sí sé es que Vox es el mejor partido para canalizar todas aquellas ideas e inquietudes que tiene esta agrupación de electores. Nosotros hemos subido, estamos contentos, no estamos al tanto del trasvase de votos, y este partido no supone una preocupación, para nada.



La memoria democrática ha abierto un choque entre el poder estatal y autonómico. ¿Por qué debe prevalecer para usted el Plan de Concordia de Aragón sobre la ley del anterior Ejecutivo, que ustedes derogaron?La derogación de la ley [autonómica anterior] ha sido un hito en la historia de Aragón al acabar por fin con algo liberticida, sectario y perverso, que es que se imponga una visión sesgada de la historia. La ley no reconocía a todas las víctimas. Se hablaba de las víctimas que sufrieron persecución durante la dictadura, pero no de las que sufrieron persecución y muerte en la Segunda República o la época del Frente Popular o de la propia guerra civil. En el Plan de Aragón se reconocen como víctimas a sindicatos y organizaciones enteras, a todas aquellas personas que fueron fusiladas, condenadas a muerte o represaliadas después de la guerra, sin distinción alguna. La historia la deben hacer los historiadores, no se puede hacer adoctrinamiento.



Precisamente el Gobierno ha aprobado recurrir al Constitucional esta derogación. ¿Cuál es su valoración?En el año 2018 se aprobó democráticamente en las Cortes de Aragón la ley de la memoria democrática. Y ahora, de la misma manera, legalmente, legítimamente y con las mayorías suficientes, se va a derogar esa ley. Un Gobierno autonómico tiene toda la potestad para poder aprobar y derogar leyes. ¿Entonces qué pasa, que las comunidades que no tiene una ley de memoria histórica deben ser sancionadas porque están "incumpliendo los derechos humanos"?

¿Apela usted al informe de tres relatores de la ONU?Sí, tuvimos que soportar un show. Estos eran tres 'amigotes' del PSOE y de Podemos que tienen una relación contractual de trabajos esporádicos. Son relatores independientes que hicieron un informe a la carta, que además fue un mail, un papelillo, en el que ponía que la derogación "podía vulnerar los derechos humanos", a juicio de un tal Fabián Salvioli que, por cierto, cuando vino a España se hizo fotos con los diputados de Bildu y Podemos a las puertas del Congreso.

Se cumple un año de las elecciones del 28-M que le llevaron a la vicepresidencia. ¿Cuál es el balance de la legislatura? ¿Hay buen entendimiento con el PP?Sí, hay buen entendimiento y se van a hacer cosas que nunca se han hecho. Tenemos el plan de vivienda más ambicioso que se ha hecho. Hay que recordar que Chunta tuvo una gestión terrible; en ocho años se hicieron 86 viviendas en todo Aragón y veintipico de ellas están sin terminar. Tenemos un plan de carreteras y una Dirección General de Despoblación que se va a ocupar de aquellos asuntos que no atendía el señor Lambán, que decía que no había despoblación en Aragón. También en seguridad, en agricultura en sanidad... hacemos cosas que el cuatripartito social-comunista de Lambán no había hecho.

En aquellas elecciones justamente perdió la presidencia el socialista Javier Lambán. ¿Qué piensa de su postura distante con la senda del Gobierno de Sánchez en algunos aspectos?El señor Lambán ha tenido la posibilidad de plantarle cara a Sánchez cuando era presidente de Aragón. Me parece fácil que ahora, que es senador y tiene una posición muchísimo más cómoda, diga que no le parece bien y que no lo vota. Evidentemente era mucho más importante haber tenido estos gestos cuando fue presidente, pero si lo llega a decir igual ahora no hubiera sido senador. Ahora que está en una carrera de retirada política, es mucho más cómodo.

A nivel regional, los agricultores aragoneses se movilizan contra la competencia desleal. ¿Cuál es la postura del Gobierno autonómico?La postura del Gobierno autonómico es la de Vox, porque el consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación es del partido. Básicamente, el Reglamento de Restauración de la Naturaleza que votaron el PP y el PSOE está abocando a la pobreza a los productores nacionales. Son unos tratados que benefician a China, Marruecos y terceros países, y prefieren que España sea un parque temático de servicios donde vengan extranjeros ricos a pasárselo muy bien, pero que no tengamos ni soberanía energética ni alimentaria ni industrial. Estamos ante un caso de competencia desleal. El Pacto Verde Europeo y la Agenda 2030 están abocando a la hambruna, a la pobreza y a dejar sin cultivar todo nuestro suelo productivo.

Usted es Consejero de Despoblación. ¿Cómo ataja este problema?El asunto es multifactorial. Primero creamos infraestructuras terrestres y mejoramos el plan de carreteras. Importantísimo el plan de vivienda. Tenemos varias líneas de más de 10 millones de euros en rehabilitación y promoción de vivienda para pueblos de menos de 1.000 habitantes, que en Aragón representan el 90% de los municipios. Por otro lado, que la fibra y la conectividad llegue a todos los consultorios médicos locales, que llegue la cobertura. Estamos trabajando en poner repetidores en varios sitios para que todo Aragón tengan cobertura. También en cámaras de videovigilancia, derribos y rehabilitación que acerquen al turismo... Queremos que se nos reconozca el régimen ultraperiférico y nos den fondos para invertir en infraestructuras.

Uno de los factores demográficos que atajan la despoblación es la llegada de población inmigrante. ¿Qué piensa de este impulso?Todo el mundo que venga a trabajar de manera legal y ordenada, nos parece bien. Nosotros estamos en contra de la inmigración ilegal y desordenada. Pero sobre todo hay que fomentar la natalidad en los pueblos. Tenemos partidas para las casas nido o canguro, que sirven para que la gente pueda conciliar la vida laboral en los pueblos; cheques bebé, para ayudar a que las familias tengan hijos; y además para crear una familia tiene que haber colegios, carreteras, médico...

Aragón ha acogido este año la mayor inversión de Amazon en España. ¿Por qué cree que la compañía ha elegido esta región?Por tres cosas. Primero, porque se ha ido la izquierda y han empezado a cerrarse los negocios. El PSOE dijo que lo de Amazon había sido cosa suya; sí, sí, es cosa suya, pero al final el que cierra los contratos es el Gobierno de PP y Vox. Segundo, por la seguridad jurídica y la confianza que tienen las empresas en el nuevo Gobierno. Y, en tercer lugar, porque Zaragoza es un enclave estratégico.