El sorprendente nuevo trabajo de Chiqui de 'GH': "No puedo volver a la televisión"

Hace años que Almudena Martínez, conocida como Chiqui, no se deja ver por televisión. Pero este domingo, la exconcursante de GH ha concedido una entrevista a Socialité donde ha contado su cambio de vida gracias a un nuevo y sorprendente trabajo.

Después de haber sido concursante, colaboradora, reportera, cajera o incluso sexóloga, ahora sorprende con un nuevo trabajo en un concesionario.

"Ahora estoy aquí, vendiendo coches", cuenta, ilusionada con su nueva etapa laboral, Chiqui, que está contenta porque puede conciliar la vida familiar. "Además, revela que su truco para que le vaya bien. "Ser yo misma, supersimpática".

Chiqui revela que, la razón por la cual ha estado alejada de la televisión tanto tiempo, tiene que ver con un tema familiar. "He estado cuidando de mis padres y luego entre casa, niños y trabajo no podía", cuenta el exsuperviviente. "Ahora no puedo volver a la televisión, pero la echo de menos. Sé que al publico le encanto", añade.