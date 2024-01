C. Tangana confiesa en 'La Resistencia' sus problemas con su última gira: "Estaba en un proyecto que me podía arruinar"

Este lunes, C. Tangana acudió a La Resistencia para presentar Esta ambición desmedida, su documental de Movistar+ nominado al Goya, momento en el que no dejó de bromear con Broncano, y tampoco dudó en sincerarse sobre su carrera.

"Hay dos cosas que han mejorado mucho, una es el catering y otra es tu corte de pelo", se rio el invitado, que hacía cuatro años que no pisaba el programa.

El presentador aprovechó para preguntarle si sentía que ahora mostraba más sus emociones, algo que el cantante confirmó: "Más disponible emocionalmente que nunca, estoy muy ligero".

También se enfrentó a la famosa pregunta sobre el dinero, pero la quiso esquivar. "La gente espera muchas cosas", opinó 'El Madrileño'. "Da un dato, ¿qué te cuesta?", le insistió Broncano. "Somos una población muy envejecida, necesitamos gente joven para pagar las pensiones", respondió el artista.

Obviamente, también tuvieron tiempo para hablar del documental y, por ello, entraron a plató Santos Bacana, Cris Trenas y Rogelio González, directores de Esta ambición desmedida, el proyecto en el que se sigue durante cuatro años al cantante, desde el lanzamiento de su último disco a su gira, la "más ambiciosa de su carrera", según reza la sinopsis. De hecho, C. Tangana ha confesado que este tour podría haberle arruinado.

"Recuerdo, mientras estaba siendo la gira, que me habíais contado la problemática. Que, de pronto, os habíais embarcado en un proyecto sin controlar mucho la hoja de Excel", le dijo David Broncano. "Sin mesura ninguna", respondió 'El Madrileño'.

"Fue una aventura. También yo siempre confío en que las cosas al final van saliendo bien, pero claro, aquí no medí mucho, no agarré los caballos bien. De repente estaba en un proyecto que me podía arruinar. Y es que los músicos ganan dinero con los conciertos", relató el invitado.

En ese momento, intervino Grison para confesar que un amigo suyo que había trabajado con él le habló muy bien de él: "La única persona que nos ha pagado como es debido. O sea, que os lo habéis currado".