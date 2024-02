La bronca de Lorenzo Caprile en 'Maestros de la costura': "Esto no es un pasaporte para ser estrellita de la tele"

La sexta edición de Maestros de la costura comenzó fuerte. Fue durante la primera prueba por equipos cuando Lorenzo Caprile, jurado de la edición junto a Alejandro G. Palomo (Palomo Spain) y María Escoté, juzgó el diseño del equipo verde.

El reto era un diseño con inspiración picassiana, algo que el equipo liderado por Soraya no consiguió. "No veo los motivos de la tauromaquia, ¿dónde está Picasso?", se preguntó el diseñador madrileño. Yichan le respondió con soberbia, algo que no le gustó a Caprile.

"Esto es Maestros de la costura, no un pasaporte para ser una estrellita de la tele", le recriminó el jurado. "Ha sido un caos desde el principio hasta el final", continuó regañando al equipo, formado por Soraya, Yichan, Noe, Erik, Carlota y Mima.

"Me gustaría que me recomendaran los cursos de autoestima que hacen para saber por qué están tan satisfechos" #MaestrosDeLaCostura pic.twitter.com/RN9XCP7hCz — Maestros de la Costura (@MaestrosCostura) February 6, 2024

María Escoté analizó el diseño: "Las mangas están cogidas con imperdibles, la cremallera no es invisible, el corsé está cerrado con alfileres". La diseñadora concluyó con que era "un diseño mal confeccionado y mal hecho".

Aunque ya estaba prácticamente claro, Caprile anunció que era le equipo naranja quien ganaba la prueba, tras una excelente valoración por parte de Alejandro. "Si fuera por mí, os iríais todos a casa", sentenció Caprile al equipo verde.