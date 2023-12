La broma de Cristina Pedroche por los chascarrillos de Dani Mateo sobre su maternidad: "¿Quieres un chupito de leche?"

Cristina Pedroche ha asistido a su puesto como colaboradora en Zapeando vestida de una forma poco habitual en ella. Y es que la vallecana ha ido al programa de LaSexta este martes con un top sencillo y una chaqueta vaquera que la cubría, algo que ha destacado Dani Mateo al presentarla.

"Viene directa de Beverly Hills", ha bromeado el presentador. Así, Pedroche ha explicado: "La verdad es que no me ha dado tiempo a cambiarme. Esta soy yo de verdad y tiene su rollo. No puedo hacer más cosas".

"Es que ahora necesito cosas en las que las tetas estén bien disponibles todo el rato", ha lanzado Pedroche, ante la sorpresa de sus compañeros. "Sí, para sacar la teta para amamantar a mi hija", ha desarrollado.

Dani Mateo ha provechado este dato para bromear con la colaboradora: "Tampoco tenemos tanta confianza, Cristina, así que tranquila". "Es para mi hija", le ha repetido la vallecana, con sorna.

"Ya lo sé, qué se le va a hacer", se ha 'lamentado' el presentador de Zapeando. Aprovechando la broma, Cristina Pedroche le ha ofrecido: "¿Quieres un chupito de leche?".

"Está superdulce", ha detallado sobre la leche materna cuando sus compañeros le han preguntado si la había probado. Por ello, Dani Mateo ha continuado la broma: "Al final me vas a convencer".