Cristina Pedroche aclara si la comentada ropa con la que visitó 'El Hormiguero' es una pista del vestido de las Campanadas

Cristina Pedroche volvió a impactar por su vestimenta este jueves, precisamente cuando visitó El Hormiguero para promocionar el vestido que llevará este 2023 al presentar las Campanadas.

Y es que la vallecana lució un mono blanco y rojo que dejaba ver su ropa interior de lencería roja por la parte delantera transparente de la prenda, algo que fue comentado por redes sociales.

Así, en Zapeando le han preguntado este viernes si la ropa funcionó como pista para el esperado vestido de este año, y Pedroche ha asegurado que todo lo que hace es "con intención".

No obstante, la colaboradora ha explicado que le inspiró el libro erótico que está leyendo actualmente: "Me estoy leyendo Mangata y quería ir con alegría".

"Como siempre me critican que voy sin ropa, pues fui con cuello vuelto", ha bromeado Pedroche. Además, ha comparado: "Es una mezcla de Britney Spears, y la coleta es de Barbie".

Pese a las teorías de sus compañeros, la colaboradora del programa de LaSexta ha dejado claro que el traje no tiene "nada" que ver con el de Nochevieja.

El dinamismo del vestido de Las Campanadas

Cristina Pedroche esclarecía en Zapeando algunas de las pistas que dio en El Hormiguero, principalmente del dinamismo del vestido. "Yo no he dicho que se mueva solo", ha dejado claro.

"Miki es la única persona a la que le enseño la foto, pero como no coincido con él en Zapeando, no lo ha visto todavía", ha contado Pedroche sobre el vestido de las Campanadas, explicando que no envía ninguna imagen ni por Whatsapp.