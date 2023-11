Beatriz Cortázar ha podido hablar con Chenoa tras la noticia de que se ha separado con Miguel Sánchez Encimas. Si bien Fiesta este domingo habló con la mallorquina, que dijo brevemente que "se encontraba tranquila", Y ahora Sonsoles ha contado con más declaraciones de la presentadora.

La colaboradora del programa de Antena 3 ha retransmitido las propias palabras de la cantante sobre cómo se siente: "Es una separación amistosa en la que nos queremos y nos respetamos".

"No estamos hablando de una crisis de esas temperamentales, sino de una situación que no vamos a dar por cerrada", ha continuado leyendo Cortázar.

Por esta misma línea, la periodista ha contado que no se descartaría una reconciliación, pues "no se da la situación como cerrada": "Me dicen que los dos necesitan tiempo y tranquilidad para saber dónde irán".

"No hay terceras personas", ha dejado claro Chenoa. No obstante, "sí hay una situación bastante incómoda con el ruido mediático" por parte del médico. "Les gustaría que hubiese más tranquilidad mediática", ha contado Cortázar.