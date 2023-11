Fiesta lanzaba que Chenoa se habría separado de Miguel Sánchez Encinas un año y medio después de su boda. A colación de esta noticia, el padre de la cantante, José Antonio Corradini quien no tiene relación ninguna con ella desde hace 26 años, le ha dedicado unas inapropiadas palabras.

Y es que ha expresado para Socialité que no le sorprende nada la ruptura, y ha defendido que su hija se habría casado para ascender socialmente, pero que seguiría enamorada de David Bisbal.

Así es la vida ha tratado el tema este lunes, y Sandra Barneda ha contestado personalmente a las palabras del padre de Chenoa. Además, le ha expresado todo su apoyo a la mallorquina.

"Un padre que diga de su hija que no conoce, de la que no se ha hecho cargo, que se casaba porque necesitaba ascender, me parece una mamarrachada", ha expresado la presentadora del magacín de Telecinco.

Por su parte, Antonio Montero ha intentado defender al padre de la cantante, insistiendo en que él solo contestó a lo que se le preguntó. "El hecho de que nunca haya hablado bien de su hija no le exime de ser y seguir siendo un mamarracho", le ha contestado la presentadora.

"Es de las cosas que a su hija le deben de doler más, no me importa que le hayan hecho una pregunta", ha reivindicado Barneda. Por esta misma línea, le ha señalado a Montero: "Parece que no seas padre, yo no soy madre, pero aunque tengas una mala relación con tu padre sigue siendo tu padre y te afecta mucho todo lo que te diga".

Aparentemente indignada, la conductora del programa de Telecinco se ha dirigido directamente a la cantante: "Chenoa, desde aquí y personalmente, yo, Sandra Barneda, te envío un abrazo".