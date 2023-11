Laura Fa asegura que, en la ruptura de Chenoa, "las infidelidades vendrían por parte de Miguel Sánchez Encinas"

Tras la ruptura de Laura Escanes, que para Halloween optó por el chándal de Chenoa, con el cantante Álvaro de Luna, ahora ha sido la propia Chenoa quien se ha visto en el ojo del huracán tras anunciar que rompía su matrimonio con el urólogo Miguel Sánchez Encinas.

Así, este lunes, Espejo Público ha recordado que la última aparición pública de la pareja fue en la entrega de los Premios 40 Principales, donde la cantante se mostró contenta y aseguró que estaba en el mejor momento de su vida.

Además, cabe destacar que la pareja tuvo que aplazar la celebración de su boda debido a la pandemia de la Covid-19 y, finalmente, el compromiso tuvo lugar el 17 de julio de 2022 y, ahora, apenas un año y medio después, han optado por tomar caminos separados.

De esta manera, desde el plató de Antena 3, Laura Fa ha destacado que, según sus fuentes, "las infidelidades no serían por parte de Chenoa, sino por parte del urólogo": "No tengo más detalles. Digo que a mí me viene la información de que sería por el otro lado. La semana pasada, decía Chenoa que le venía mal lo de estar delante de la prensa, la esperanza que tenía ella era que la noticia se conociera después de la presentación de su nuevo programa".

"Es un tipo de programa que, a lo mejor, no necesita este tipo de preguntas, aunque puede dar una entrevista a su revista de cabecera y dar unos detalles más", ha agregado la periodista de Mamarazzis. Por su parte, Pilar Vidal ha recalcado que Chenoa lleva toda la vida cantando al amor, pero ninguna relación le sale bien: "Creo que la urología no le da juego, pero debería cantar ahora un 'shakirazo'".