Bárbara Rey quiere que la novia de Ángel Cristo "siga hablando porque desmonta la versión de él", según Pepe del Real

Las declaraciones de Ángel Cristo contra su madre, Bárbara Rey, no han impedido que la vedette pase unas navidades felices junto a su otra hija, Sofía Cristo.

El pasado fin de semana, Ana Herminia, novia a Ángel Cristo, se sentó en el plató de ¡De viernes! para narrar su versión de la historia. Sin embargo, Pepe del Real ha podido hablar, este martes, con la vedette: "Llamé a Bárbara Rey para felicitarle el año nuevo y, ya de paso, preguntarle por la entrevista que ha dado la novia de su hijo".

"En esa entrevista, Ana Herminia no deja de confesar que su pareja ha sufrido un ictus y que su madre no tenía ni idea", ha señalado el colaborador del Club Social de Vamos a ver.

"Ella me dice que no escuchó la entrevista, que prefiere no pronunciarse y que el tema está en manos de sus abogados. Ella lo que quiere es que su futura nuera, Ana Herminia, siga hablando mucho en los platós porque lo que va contando va desmontando un poco la versión que ha dado Ángel...", ha agregado Pepe del Real.

Asimismo, el colaborador ha apuntado que Bárbara Rey no tenía conocimiento del ictus de su hijo, a lo que Antonio Rossi ha respondido: "Entonces, avala la versión del hijo. El problema es que si tú has tenido un ictus y tu madre no ha estado ahí para ayudarte... Encima, la versión que va vendiendo ella con unas fotos era de lo bien que estaban todos en agosto... Eso se desmorona".