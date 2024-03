Así ha sido la trayectoria de Manel Fuentes, presentador de 'Tu cara me suena 11'

Natural de Barcelona, Manuel Fuentes Muixi, más conocido como Manel Fuentes, se licenció en Periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona y, desde entonces, comenzó su carrera profesional en la radio catalana.

Con solo dos años de experiencia frente al micrófono, Fuentes logró un Premio Ondas al mejor programa de radio local por Ex aequo, un reconocimiento que volvió a recibir con Problems domèstics de Catalunya Radio.

Manel Fuentes en televisión

Pese a esto, la popularidad de Manel Fuentes le llegó tras su participación en el programa Crónicas Marcianas, emitido en Telecinco y en el que participó entre 1997 y 2001. Fue entonces cuando la cadena le dio la posibilidad de tener su propio programa, La noche... con Fuentes y cía.

Asimismo, también en Telecinco, Manel se puso al frente de Caiga quien caiga y, en 2006, presentó el concurso de patinaje artístico, El desafío bajo cero, en la misma cadena.

Posteriormente, el periodista regresó a La Sexta, donde anteriormente había participado en El club de la comedia, para presentar el formato Malas Compañías y, en el año 2013, La 1 decidió que presentase los Premios Goya 2014 sustituyendo a la humorista Eva Hache.

En el año 2011, el catalán fichó como presentador de Tu cara me suena, en Antena 3, un puesto que mantiene en la actualidad y para el que Antena 3 no ha dejado de confiar en él. Tanto es así que, incluso, Manel Fuentes también se ha atrevido a ponerse en la piel de varios cantantes en pro del espectáculo.

Asimismo, también en Antena 3, Fuentes copresentó Los viernes al show, junto a Arturo Valls, Tu cara no me suena todavía, Tu cara me suena mini, Masters de la reforma, Atrapa un millón o Veo cómo cantas, entre otros.

Manel en la radio

Respecto a la carrea de Manel Fuentes en la radio, el periodista recibió el Micrófono de Oro por el programa Doce en punto, emitido en Punto Radio. Además, también dirigió y presentó el espacio El matí, en Catalunya Radio. Finalmente, cabe destacar que el catalán presentó, durante dos temporadas, el programa Atrévete, en Cadena Dial.

Y en el cine...

La trayectoria de Manel Fuentes en nuestro país es tan amplia que, incluso, el periodista ha participado en varias películas tanto como actor como prestando su voz. Así, el catalán ha aparecido en Torrente 2: Misión en Marbella (2001, Santiago Segura), y La tribu (2018, Fernando Colomo). Además, también participó en dos episodios de la serie de ficción 7 vidas.

En cuanto a su papel como actor de doblaje, Manel ha participado en Buscando a Nemo, donde puso voz a Nigel, El Cid: la leyenda, siendo Rodrigo Díaz de Vivar, Madagascar, para ser Skipper, Copito de nieve, donde interpretó a Ailur y Bob Esponja: Un héroe fuera del agua, donde se puso en la voz de Gaviota.