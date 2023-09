Así fue el paso de Carmen Puente, hija del diputado socialista Óscar Puente, por 'La voz Kids 2021'

Óscar Puente fue uno de los nombres que quedó como poso durante y después de las intervenciones de este martes en el Congreso de los Diputados, pues su réplica a Alberto Núñez Feijóo fue muy compartida y aplaudida en redes. Sin embargo, esta no es la primera vez que el apellido del exalcalde sale a la palestra, y es que en 2021 apareció en Antena 3, en concreto, en La Voz Kids, para animar a su hija Carmen, que tuvo un gran paso por el talent.

"De ganador a ganador, ya que estamos en igualdad de condiciones, ¿por qué tiene usted más derecho a ser presidente del Gobierno que yo a ser alcalde de mi ciudad?", le preguntó el socialista al líder del PP, en referencia a que no ha podido formar gobierno en la ciudad castellanoleonesa a pesar de ser la lista más votada.

Esta fue solo de una de las frases que Puente le dirigió, como portavoz del PSOE, aunque muchos esperaban que fuese Pedro Sánchez quien subiese a la tribuna tras las casi dos horas del discurso de Feijóo.

Esto le hizo convertirse en trending topic y que su discurso se reprodujera en medios y programas, pero esta no es la primera vez que Óscar Puente apareció en televisión, y no por su labor como político, sino para apoyar a su hija.

Carmen, que actualmente tiene 17 años, es hija del entonces alcalde de Valladolid y de Laura Soria, jueza de lo social en Pisuerga. Busca que la dejen de conocer por sus padres y lo hagan por su talento y, por ello, en 2021, acudió a La Voz Kids.

La joven deslumbró a todos y cada uno de los coaches (Melendi, Rosario, Vanesa Martín y Bisbal) cantando Love Is A Losing Game, de Amy Winehouse. Sin embargo, finalmente se fue al equipo del triunfito.

Tras volver a interpretar este tema en los asaltos, y cantar New Rules, de Dua Lipa, en las batallas, se quedó en la semifinal con I'll Never Love Again, de Lady Gaga.

Sin embargo, a pesar de quedarse a las puertas de la final, que finalmente ganó Levi Díaz, representante España en Eurovisión Junior 2021, demostró su valía con su dulce voz y su seguridad sobre el escenario.

De hecho, tiene claro que se quiere dedicar a la música y "nunca sería política", tal y como declaró a Diario de Valladolid. Sin embargo, lo que sí haría es un dueto con su padre, Óscar Puente: "Tenemos dos canciones ensayadas, Shallow, de Lady Gaga, y City of Stars, de la película La La Land".

¡Se nos ha escapado la lagrimilla! Carmen Puente nos emociona con su "Muero de amor" en el escenario de la Sala Penélope #BenidormFest | #BenidormFest2023 https://t.co/nnfpxCZWNW pic.twitter.com/1rV1XTDtW1 — Eurovisión RTVE (@eurovision_tve) January 30, 2023

Pero La Voz Kids no fue la única intervención musical pública de Carmen Puente, sino que también actuó en el Euroclub, conciertos de apertura del Benidorm Fest 2023 celebrados en la Sala Penélope de Benidorm. Allí interpretó Muero de amor, un tema sobre el sufrimiento de las mujeres ucranianas en plena invasión de Rusia.