Pablo Iglesias carga contra Óscar Puente tras su intervención en el debate de investidura de Feijóo: "A veces es un macarra"

Este martes se ha celebrado la primera jornada en el Congreso del debate para la investidura del candidato del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, a la presidencia del Gobierno, tras ser propuesto por el rey Felipe VI. La intervención del PSOE ha pillado por sorpresa, porque ha comparecido Óscar Puente, diputado y exalcalde de Valladolid. A la tribuna no han subido ni el presidente en funciones, Pedro Sánchez, ni el portavoz de los socialistas, Patxi López, y las reacciones no se han hecho esperar.

Ante esta decisión, Pablo Iglesias, exvicepresidente del Gobierno, ha opinado en su cuenta de la red social X (antes conocida como Twitter), calificando a Puente como "macarra".

"El PSOE apuesta por Óscar Puente, su perfil más agresivo e incorrecto (a veces es abiertamente un macarra) para responder a Feijóo… Claro que esos perfiles funcionan en estos debates. Y más aún si la progresía mediática no les ataca y no les acusa de crispar y hacer ruido", ha espetado.

Por su parte, el líder popular también ha cargado contra Sánchez por no haber comparecido en el pleno. "Me pedía seis debates y ahora no es capaz de hacer el segundo", ha detallado, recordando que es el primer presidente derrotado tras un mandato completo y el primer "presidente en funciones que no hace un debate de investidura".