Así es Susi Caramelo, la colaboradora más gamberra de 'Cuentos Chinos' que fue concursante de '¡Alla´tú!'

Cuentos Chinos se estrenó el pasado lunes 11 en Telecinco, y una de las colaboradoras más alabadas del programa de Jorge Javier Vázquez fue Susi Caramelo.

La barcelonesa apareció en dos de las cuatro entregas de la primera semana del espacio de Mediaset, siendo de las que menos críticas recibió por parte del público.

Eso sí, en esos días también tuvo tiempo para protagonizar una anécdota con la visita de Prince Royce. El micro abierto de la barcelonesa capturó un comentario dirigido al presentador sobre el cantante que el público no debería haber escuchado.

Sus comienzos en televisión como concursante

Jorge Javier Vázquez rescató en Cuentos Chinos la primera vez que Susana Cabero, el nombre real de la barcelonesa, apareció en televisión, en el concurso ¡Allá tú! en 2008.

"Estuve 50 programas y no me llevé nada. Lo que no me cobré en su día de Telecinco lo voy a hacer ahora", afirmó la colaboradora sobre su primera experiencia televisiva.

Susi Caramelo, en 'Cuentos Chinos'. MEDIASET

Además, también emitieron un vídeo en el que se veía a Jesús Vázquez ejerciendo de 'adivino', ya que le vaticinó a Susi Caramelo que debería tener un programa de televisión.

Susi diez años después...

Y así fue, en 2018 fichó por CCNews de Comedy Central como reportera. De ahí pasó a Movistar Plus+ donde fue colaboradora y reportera de Las que faltaban o colaboradora de Cero en historia.

El canal de Telefónica confió en ella para ponerla al frente de diferentes formatos como maestra de ceremonias: Caramelo, Susi Free y Rojo Caramelo.

También participó en 2021 en la película de Fernando Colomo Poliamor para principiantes, junto a intérpretes tan conocidos como María Pedraza, Karra Elejalde o Toni Acosta.

Concursó en la edición de este año de Tu cara me suena, donde quedó penúltima clasificada (la ganadora fue Míriam Rodríguez); y este verano colaboró en José Mota Live Show de RTVE.